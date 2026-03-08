Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Temettü takvimi Mart 2026: Hangi hisseler kâr payı verecek? Borsa İstanbul’da kâr payı dağıtacak 11 şirket

Temettü takvimi Mart 2026: Hangi hisseler kâr payı verecek? Borsa İstanbul’da kâr payı dağıtacak 11 şirket

18:248/03/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Borsa İstanbul’da temettü sezonu mart ayında hız kazanıyor. Ford Otosan, Tüpraş, Tofaş, Koç Holding ve Akbank gibi önde gelen şirketlerin de yer aldığı toplam 11 şirket, 16 Mart ile 31 Mart 2026 tarihleri arasında hissedarlarına kâr payı dağıtacak. Yatırımcılar belirlenen tarihlerde hisse başına açıklanan temettü ödemelerini hesaplarında görecek.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketler mart ayında yatırımcılarına temettü dağıtımına başlıyor. 2026 yılı mart ayı temettü takvimine göre toplam 11 şirket, 16 Mart’tan itibaren hissedarlarına kâr payı ödemesi yapacak. Temettü ödemesi gerçekleştirecek şirketler arasında Türkiye’nin önde gelen sanayi ve finans kuruluşları da bulunuyor.


Mart ayının ilk temettü ödemeleri

Temettü ödemeleri 16 Mart 2026 tarihinde başlayacak. Bu tarihte Aygaz, Ford Otosan ve Tüpraş hissedarlarına kâr payı dağıtacak.


Aygaz A.Ş. (AYGAZ): Hisse başına 10,6675 TL temettü – 16 Mart 2026


Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO): Hisse başına 3,0940 TL temettü – 16 Mart 2026


Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS): Hisse başına 8,8229 TL temettü – 16 Mart 2026


Bu ödemelerin ardından 17 Mart’ta Nuh Çimento hissedarlarına kâr payı aktarımı yapılacak.


Nuh Çimento Sanayi A.Ş. (NUHCM): Hisse başına 19,1250 TL temettü – 17 Mart 2026


Sanayi ve holding şirketlerinden temettü

Mart ayının ilerleyen günlerinde Borsa İstanbul’un önde gelen sanayi ve holding şirketleri de temettü dağıtımına devam edecek. Tofaş ve Koç Holding gibi büyük şirketler, yatırımcılarına hisse başına belirlenen kâr paylarını ödeyecek.


Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO): Hisse başına 17,0000 TL temettü – 23 Mart 2026


Koç Holding A.Ş. (KCHOL): Hisse başına 5,8055 TL temettü – 25 Mart 2026


Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA): Hisse başına 5,9028 TL temettü – 25 Mart 2026




Bankacılık ve finans şirketleri de listede

Mart ayı temettü takviminde bankacılık ve finans sektöründen şirketler de yer alıyor.


Akbank ve Anadolu Hayat Emeklilik yatırımcılarına mart ayı içinde kâr payı dağıtacak.


Akbank T.A.Ş. (AKBNK): Hisse başına 1,8715 TL temettü – 26 Mart 2026


Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT): Hisse başına 6,9186 TL temettü – 26 Mart 2026


Federal Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. (FMIZP): Hisse başına 4,0426 TL temettü – 27 Mart 2026





Mart ayının son ödemesi


Temettü takviminin son ödemesi ise gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründen gelecek.


İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO): Hisse başına 0,0834 TL temettü – 31 Mart 2026


Böylece mart ayında Borsa İstanbul’da işlem gören toplam 11 şirket yatırımcılarına temettü dağıtmış olacak. Hissedarlar, belirlenen ödeme tarihlerinde kâr paylarını hesaplarında görebilecek.

#temettü takvimi
#mart 2026
#kâr payı
#borsa i̇stanbul
#ford otosan
#tüpraş
#tofa
#tofa türk otomobil fabrikası
#koç holding
#akbank
#hisse senedi
#temettü ödemeleri
#kâr payı dağıtımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muğla kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? 9 Mart TOKİ Muğla canlı yayın ve sonuç sayfası