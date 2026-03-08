Manisa'nın Turgutlu ilçesi merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu deprem sonrası Manisa fay hattı haritası vatandaşların gündeminde. Spil Dağı etekleri boyunca pek çok yerleşim yeri, kamu binaları ve hastanelerin altından geçen fay hattının, yaklaşık 170 yıldır büyük bir aktivite göstermemesi endişeye neden oluyor. İşte Manisa deprem risk haritasına ilişkin detaylar.
AFAD, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 13:10 sularında gerçekleşen depremin derinliği 5.49 km olarak kaydedildi. Depremin ardından Manisa fay hattı ve deprem risk haritası gündeme geldi. Türkiye'de bulunan aktif hatları ve geçtikleri yerler AFAD ve MTA tarafından paylaşılıyor. Peki Manisa'da fay hattı var mı, deprem bölgesi mi? İşte konu hakkında bilgiler...
Manisa'da fay hattı var mı?
Manisa’nın Spil Dağı eteklerinde yer alan Manisa Organize Sanayi Bölgesi Gürle mevkii yakınlarından başlayan Manisa fayı dağ hizası boyunca pek çok yerleşim yeri, kamu binası ile hastanelerin de altından geçerek, 130 kilometrelik bir hat boyunca uzanıyor. Manisa’dan Turgutlu ilçesine kadar uzanan fay hattı, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinden gelen fay kırığıyla çakışarak, Manisa’nın Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl ilçelerindeki yerleşim alanlarını tehdit ediyor.
Manisa fay hattı nereden geçiyor?
Manisa’da ovada kurulan yerleşimlerin kayalık zemine kurulan yerleşimlerden daha sorunlu olduğuna dikkat çeken Manisa Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Bülent Bayraktar, “Manisa fayı Turgutlu’da bitip Kemalpaşa’dan gelen fayla çakıştıktan sonra buradan Salihli, Alaşehir ve Sarıgöl istikametine doğru devam ediyor. Orada da tali faylar ve olumsuzluklar var. Alaşehir de dağ yamacındadır ancak aynı Manisa gibi yerleşim ovaya doğru iner. Sarıgöl tamamen bizim alüvyon diye bahsettiğimiz ovaya kurulu. Kula, Demirci, Gördes ve Soma gibi yerler biraz daha yüksek daha kayalık daha sağlam zeminlerde kurulduğu için avantajları vardır. Ancak ovada tarımsal alanlarda yapılaşma var. Saruhanlı’da da yerleşim ne kadar eski ovaya yakınsa o kadar zeminimiz sorunlu” ifadelerini kullandı.