Her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekliye ödenen bayram ikramiyesi için gözler ödeme takvimine çevrildi. Bayram öncesinde yapılması beklenen ödemelerle ilgili olarak “Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?” sorusu gündemdeki yerini koruyor. Geçtiğimiz yıl emeklilerin hesaplarına 4 bin TL olarak yatırılan bayram ikramiyesinin bu yıl hangi tarihte ödeneceği ve tutarında bir değişiklik olup olmayacağı merakla bekleniyor. Bayram yaklaşırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK’dan yapılacak resmi açıklama emekliler tarafından yakından takip ediliyor.

1 /5 Emekli bayram ikramiyesi, her yıl Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez SSK, Bağ-Kur ve EYT emeklilerinin hesabına yatırılmaktadır. Takvime göre Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. İkramiyelerin bayramdan önce yatırılması bekleniyor.

2 /5 Emekli baram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyeleri, emeklilerin maaşlarını aldıkları banka hesaplarına yatırılacak. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Emekli bayram ikramiyesinin hesaplara yatacağı tarih henüz belli olmadı. Emekli bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıllarda takvime bakılırsa 9-15 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

3 /5 Emekli bayram ikramiyesi 2026 ne kadar olacak? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler TBMM'de açıklama yaptı. Emekli ikramiyesine zam gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanı Güler "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor. Bütçe dengelerimiz açısından orta vadeli program kapsamında biz emekli aylığı artışlarında da çok ciddi kesintilerle beraber kaynak üretmede zorlandık. Hem Ramazan Bayramı hem Kurban Bayramı için 4'er bin TL'lik ikramiye için bu yıl bütçemizden SGK'ya 150 milyar TL'ye yakın bir kaynak aktarıyoruz bu ikramiyelerin ödenebilmesi için.

4 /5 Özel bir kaynak oluşturmak gerekiyor. Zorluklarımız da ortada. Şu an bölgesel manada savaş riskinin meydana getirdiği petrol fiyat artışları, doğalgaz fiyat artışları, tedarik zincirinden kaynaklı maalesef birçok sıkıntılar var ekonomik ortamda. Dolayısıyla bizim OVP'ye uygun olarak bütçeye, bütçe disiplinine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" ifadelerini kullandı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in ifadelerine göre emekli bayram ikramiyesi bu sene de 4 bin TL olarak hesaplara yatacak.