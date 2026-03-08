Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı personel alımına ilişkin takvim, sağlık çalışanı adayları tarafından yakından takip ediliyor. Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı 2026 yılı için sözleşmeli personel alım planını duyurdu. Sağlık hizmetlerinin yetersiz olduğu bölgelerde görevlendirilmek üzere toplam 26 bin 673 personelin istihdam edilmesi planlanıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman yapılacak ve başvuru şartları neler olacak? Adaylar, başvuru takvimi ve kadro dağılımına ilişkin detayların Bakanlık tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşmesini bekliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılında hayata geçirmeyi planladığı yaklaşık 26 bin sözleşmeli personel alımı, sağlık sektöründe görev almak isteyen ve atama bekleyen binlerce adayın gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Alıma ilişkin resmi duyurular yakından takip edilirken, özellikle başvuru takviminin ne zaman açıklanacağı ve adaylardan aranacak şartların neler olacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Bu kapsamda “2026 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?” sorusu, adayların en çok araştırdığı başlıklar arasında öne çıkıyor.
Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadro ve branşta olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
Sağlık Bakanlığı 2026 yılında personel alımı yapacak. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Uzman Doktor - 22.983
Doktor - 3.652
Diyetisyen - 1
Ebe - 9
Hemşire - 2
Sağlık Teknikeri - 25
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla netleşecek. Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlatılmıştı.