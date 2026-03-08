Yeni Şafak
MEB AGS ÖABT örnek soruları yayımlandı

MEB AGS ÖABT örnek soruları yayımlandı

09:458/03/2026, Pazar
MEB-AGS ÖABT örnek sınav soruları
MEB-AGS ÖABT örnek sınav soruları

Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak 2026 MEB AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular yayımlandı. Peki Akademi Giriş Sınavı (AGS) örnek soru kitapçığı nereden görüntülenir?

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, öğretmenlik mesleği kanunu gereğince Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adayları için 12 Temmuz'da uygulanacak 2026 MEB-AGS kapsamındaki ÖABT özel eğitim alanı için örnek sorular hazırlandı. Adaylar, örnek sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşabiliyor.

MEB AGS 2026 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı bu sene 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

MEB AGS'DE KAÇ SORU SORULACAK?

Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da toplam 80 soru sorulacak. AGS'nin sınav süresi 110 dakika olacak ve sınav, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi ile aynı gün iki ayrı oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

