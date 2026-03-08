Yönetmeliğe aykırı basılmış plakaların değişimi için 1 Nisan'a kadar süre verildi. APP plaka var ise bulunduğunuz il yada ilçede Trafik Tescile müracaat edilecek. Plaka kayıpmış gibi işlem başlatın. Trafik tescilden alınan evrakla herhangi bir noterde işlem yapılarak plaka basım makbuzu alınacak. Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödenecek. Peki APP plaka değişim ücreti ne kadar? Hangi durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmekte? İşte detaylar.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye'de kullanılmakta olan standart plakaların Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu tarafından basılan ve üzerinde mühür ile birlikte diğer güvenlik özellikleri bulunan plakalar olup herhangi bir değişim zorunluluğu bulunmadığını açıkladı.
APP (standart dışı) plaka kullanımı durumunda plaka değişimi veya yeniden basımı gerektiği ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ancak aşağıdaki durumlarda plaka değişimi veya yeniden basımı gerekmektedir. Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin, Polis veya Jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması, noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması, TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir."
Plaka değişimi veya yeniden basımı gerektirecek durumlar
1. APP (Standart dışı) plaka kullanımı
Standart ölçülere uygun olmayan, üzerinde mühür ve diğer güvenlik özellikleri bulunmayan ve mevzuata aykırı şekilde basılmış APP plakaların kullanımı yasaktır. Bu durumda araç sahiplerinin;
•Polis veya Jandarma birimlerine başvurarak kayıp/tespit işlemi yaptırması,
•Noter aracılığıyla yeni plaka başvurusunda bulunması,
•TŞOF tarafından yetkilendirilen birimlerde plakalarını bastırmaları gerekmektedir.
2. TŞOF mühürlü plakaların nitelik ve ölçüleri değiştirilmiş olması durumunda
Araç sahipleri;
•Noterden plaka basım talep belgesi alarak,
•TŞOF yetkili plaka basım noktalarında aynı plakanın yeniden basımını yaptırabilmektedir.
Standart dışı plaka kullanımının tespiti halinde idari para cezası uygulanmakta olup araçlar plakaları uygun hale getirilene kadar trafikten men edilebilmektedir.
Standart dışı plaka takılı araçlara yönelik denetimler 1 Nisan 2026 tarihine kadar rehberlik ve bilgilendirme amaçlı yapılacak olup vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için araçlarında yalnızca mevzuata uygun, TŞOF mühürlü standart plakaları kullanmaları önemle hatırlatılmaktadır.
APP plakalar ne kadara kaç liraya değiştiriliyor?
Aracınızda APP plaka var ise bulunduğunuz il yada ilçede Trafik Tescile müracaat edilecek. Plaka kayıpmış gibi işlem başlatın. Trafik tescilden alınan evrakla herhangi bir noterde işlem yapılarak plaka basım makbuzu alınacak. Noterden alınan plaka basım makbuzu ile internet üzerinden referans numarası ile ücreti ödenecek. Plaka basım atölyesinde de plaka basımı gerçekleştirilecek. Yapılan işlemlerle ilgili plaka sahibi 1968 lira ruhsat ücreti, 850 lira da plaka ücreti ödüyor. Ücret illere göre değişim gösterebilir.
Oluşturulan evraklarla birlikte plaka basım atölyelerine gidilerek yeni harf ve seriden oluşan plakalar teslim alınıyor. Plaka ve ruhsat tamamen değiştiği durumlarda ise aracın yeni harf ve rakamdan oluşan plakaya sahip olmasından dolayı trafik sigorta, varsa kasko, varsa ihtiyari mali mesuliyet sigortaları için de zeyilname düzenlenmesi ve yeni poliçelerin basılması gerekiyor. Bunlar için ücret oluşmasa da iş yükü ve evrak prosedürleri gerçekleştiği için zaman ayrılması gerekiyor.
APP plaka olup olmadığını nasıl anlarız?
APP plakaları gerçek plakalardan ayırt etme yöntemleri arasında karekod kontrolü de var. Ancak bütün plakalarda karekod olması gerekmiyor. Karekod uygulaması 1 Ocak 2024 tarihi sonrası basılan plakalar için zorunluydu ve bu tarih öncesi plakalarda bulunmuyordu. Eski plakaların karekodlu plakalarla ile değiştirilmesine gerek de yoktu. Yani, plakanız gerçek ancak karekod yoksa ceza uygulanmaz.
Karekod uygulaması APP plakalar için önlem olarak geliştirildi ve sahte plakalarla mücadele için yaygınlaştırılmak istendi. Uygulama yürürlüğe girdiğinde, 2024 yılında "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL idi. Ayrıca araçlar TÜVTÜRK kontrolünde de geçemedi. Bu yaptırıma rağmen, bazı şoförler APP plaka kullanmaya devam etti, muayenelerde eski plakayı taktılar ve görsel tercihle yasadışı plakaları kullanmayı sürdürdüler. Çoğu bilerek bu plakaları kullandı ancak ikinci el araç alanları durumun yeni farkına vardı.
Karekodlarda 12 haneli seri numarası var. 15 e 15 mm boyutundaki karekodun taratılmasıyla araçla ilgili çeşitli bilgilere erişim sağlanıyor. Bu bilgiler arasında aracın kayıtlı sahibi, seri numarası, plakanın tescil tarihi, araç türü, üretim yılı ve teknik detaylar gibi önemli veriler yer alıyor.