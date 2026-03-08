Karekod uygulaması APP plakalar için önlem olarak geliştirildi ve sahte plakalarla mücadele için yaygınlaştırılmak istendi. Uygulama yürürlüğe girdiğinde, 2024 yılında "plakanın okunurluğunu engelleyecek değişiklikler" yapmanın cezası 2 bin 647 TL, "Sahte plaka kullanma cezası" ise 32 bin 170 TL idi. Ayrıca araçlar TÜVTÜRK kontrolünde de geçemedi. Bu yaptırıma rağmen, bazı şoförler APP plaka kullanmaya devam etti, muayenelerde eski plakayı taktılar ve görsel tercihle yasadışı plakaları kullanmayı sürdürdüler. Çoğu bilerek bu plakaları kullandı ancak ikinci el araç alanları durumun yeni farkına vardı.

Karekodlarda 12 haneli seri numarası var. 15 e 15 mm boyutundaki karekodun taratılmasıyla araçla ilgili çeşitli bilgilere erişim sağlanıyor. Bu bilgiler arasında aracın kayıtlı sahibi, seri numarası, plakanın tescil tarihi, araç türü, üretim yılı ve teknik detaylar gibi önemli veriler yer alıyor.