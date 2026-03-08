İran Savaşı’nın ilk haftasında küresel piyasalardaki dalgalanma sürerken güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor. Ons altın bugün 5 bin 153 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hafta ortasıda değer kazanan altın, haftalık bazda ise düşüş gösterdi. Piyasaların yakından takip ettiği 8 Mart itibarıyla gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte 8 Mart anlık gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı.

1 /6 Dünya genelinde artan jeopolitik riskler ve ABD’den gelen kritik istihdam verileri, değerli metaller piyasasında yön arayışını güçlendirdi. Özellikle Orta Doğu’da yükselen gerilim, yatırımcıların güvenli liman talebini canlı tutarken altın fiyatlarında günlük bazda yükselişler görüldü. Ancak haftanın genelinde ABD verilerinin oluşturduğu baskı ve piyasalardaki temkinli görünüm nedeniyle altın, haftalık performansında kayıpları telafi etmekte zorlandı. Bu durum, küresel piyasalarda belirsizliğin sürmesine rağmen fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini ortaya koydu. İşte 8 Mart anlık gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı.

2 /6 Gram altın fiyatı Gram altın alış fiyatı 7.301,06 TL Gram altın satış fiyatı 7.301,96 TL

3 /6 Çeyrek altın fiyatı Çeyrek altın alış fiyatı 12.156,00 TL Çeyrek altın satış fiyatı 12.273,00 TL

4 /6 Yarım altın alış fiyatı Yarım altın alış fiyatı 24.312,00 TL Yarım altın satış fiyatı 24.539,00 TL

5 /6 Cumhuriyet altın fiyatı Cumhuriyet altın alış fiyatı 48.475,00 TL Cumhuriyet altın satış fiyatı 48.853,00 TL