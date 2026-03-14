Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için süreç hız kazandı. Başvuruların tamamlanmasının ardından kabul edilen ve reddedilen adayların listesi erişime açılırken, vatandaşlar başvuru numaraları ile sorgulama yapabiliyor. Şimdi ise gözler İstanbul TOKİ kura çekimi tarihine çevrildi. talep.toki.gov.tr İstanbul'da hangi ilçe için kura çekilişi saat kaçta yapılacak? İşte detaylar.
TOKİ’nin geçmiş uygulamalarında olduğu gibi İstanbul kurası da noter huzurunda, şeffaf bir yöntemle gerçekleştirilecek ve sonuçlar kurumun resmi kanalları üzerinden ilan edilecek. TOKİ İstanbul kura çekilişinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Murat Kurum TOKİ İstanbul kura tarihini açıkladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul'da kaç konut yapılacak? Kura tarihi belli oldu mu?
TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?
İstanbul TOKİ kura tarihi belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul TOKİ kura çekilişine dair;
"500 Bin Sosyal Konut Projemizi, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde hayata geçirdik ve kura çekim törenlerini ülkemizin dört bir yanında giderek 81 ilimizde coşkuyla gerçekleştirdik. Çekilen her kura, bir ailemizin hasretle beklediği o müjdeli habere dönüştü. İşte o sevinç, o heyecan, şimdi de İstanbul’umuzda yaşanıyor. Bayramdan sonra inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hızla İstanbul’da da kuraları çekecek, 100 bin sosyal konutumuzun hak sahiplerini belirleyeceğiz. Bununla da yetinmeyecek; İstanbul’umuza özel, kiralık sosyal konut projemizi hayata geçirerek kira fiyatlarını konut fiyatlarını da dengeleyecek adımımızı atacağız' açıklamasında bulundu.
TOKİ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
İSTANBUL'DA KAÇ KONUT YAPILACAK?
500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında İstanbul'da 100 bin konut inşa edilecek. Hangi ilçede kaç konut inşa edileceğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya dair açıklama gelmesi halinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL BAŞVURU KABUL VE RET LİSTESİ
İstanbul’da yapılacak 100 bin sosyal konut için başvuru değerlendirme süreci tamamlanırken, şehit aileleri, gaziler, emekliler, engelliler, gençler, üç ve üzeri çocuğa sahip aileler ile diğer kategori başvuruları arasında hak sahipliğine uygun bulunanların listesi netleşti.
TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.
TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu. Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak. Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.
TOKİ PEŞİNATI NE ZAMAN ÖDENECEK?
TOKİ evleri için peşinat ödemeleri, sözleşme sırasında ilgili bankalara yatırılmaktadır.