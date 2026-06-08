LGS 2026 sınav saati, sınava girecek 8. sınıf öğrencileri ve veliler tarafından araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak LGS’de birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da başlayacak; öğrenciler sınav giriş belgesi, okul, salon ve sıra bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
LGS 2026 merkezi sınavı, güncellenen takvime göre 13 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Sınavın birinci oturumu 09.30’da, ikinci oturumu 11.30’da başlayacak; öğrenciler sınav giriş bilgilerine e-Okul üzerinden ulaşabilecek.
LGS 2026 ne zaman yapılacak?
LGS 2026 merkezi sınavı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak. Bu yıl sınava 1 milyon 10 bin 916 öğrencinin başvurduğu açıklandı.
Daha önce 14 Haziran’da yapılacağı duyurulan sınavın tarihi, A Milli Takım’ın Dünya Kupası maç programının aynı güne denk gelmesi nedeniyle güncellendi. Yeni takvime göre 8. sınıf öğrencileri sınava 13 Haziran’da girecek.
LGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
LGS 2026, iki ayrı oturum halinde yapılacak. Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.
Sınav oturumlarına ilişkin bilgiler şöyle:
- Birinci oturum 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek.
- Birinci oturumun 10.45’te sona ermesi bekleniyor.
- İkinci oturum 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek.
- İkinci oturumun 12.50’de tamamlanması bekleniyor.
Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.
LGS sınav giriş belgesi e-Okul’dan alınabilecek
Sınava katılacak öğrenciler; okul, salon ve sıra bilgilerini e-Okul sistemi üzerinden görüntüleyebilecek. Fotoğraflı ve onaylı sınav giriş bilgileri “https://e-okul.meb.gov.tr” adresinden yayımlandı.
Öğrencilerin sınav günü sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak. Bu nedenle adayların sınavdan önce e-Okul üzerinden giriş bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.
Sınav günü hangi belgeler gerekli?
LGS 2026’ya girecek öğrencilerin sınav günü yanlarında bulundurması gereken belgeler şunlar olacak:
- Fotoğraflı ve onaylı LGS sınav giriş belgesi
- Geçerli kimlik belgesi
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak sınav öncesinde öğrencilerin okul, salon ve sıra bilgilerini kontrol ederek sınav merkezine hazırlıklı gitmesi önem taşıyor.