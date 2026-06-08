LGS sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?





LGS 2026, iki ayrı oturum halinde yapılacak. Birinci oturum Türkiye saati ile 09.30’da, ikinci oturum ise 11.30’da başlayacak.





Sınav oturumlarına ilişkin bilgiler şöyle:





Birinci oturum 09.30’da başlayacak ve 75 dakika sürecek.

Birinci oturumun 10.45’te sona ermesi bekleniyor.

İkinci oturum 11.30’da başlayacak ve 80 dakika sürecek.

İkinci oturumun 12.50’de tamamlanması bekleniyor.





Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.