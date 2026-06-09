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BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bugün BİM'de indirimde neler var?

BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bugün BİM'de indirimde neler var?

11:339/06/2026, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM’de bu hafta sporcu besinlerinden temel ihtiyaçlara zengin bir seçki var: Protein tozu, gainer, kreatin ve barlardan sucuk, sosis, kaşar ve yoğurt çeşitlerine tuvalet kağıdı, deterjan ve kişisel bakım ürünlerinden çikolata kreması, gofretler, cipsler ve Lipton soğuk çaylara çeşitli lezzetler öne çıkıyor. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU


﻿Dana kangal sucuk (500 g) 315 TL


Tam yağlı taze kaşar peyniri (1000 g) 379 TL


Dilimli tost peyniri (1000 g) 359 TL


Az yağlı yoğurt (3000 g) 119 TL


Bitkisel yağlı kremsos (200 ml) 18,50 TL


%0,5 yağlı süt (1 L) 39,50 TL

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

Çikolata aromalı protein tozu (400 g) 699 TL


Aromasız kreatin (350 g) 399 TL


Mass gainer (1,3 kg) 799 TL


Nohut cipsi çeşitleri (165 g) 139 TL


Çekirdek kahve (500 g) 499 TL

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

TUVALET KAĞIDI - 375 TL


KAĞIT HAVLU - 225 TL

BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

3 KATLI PASTA TABANI - 109 TL


KAKAOLU FINDIK KREMASI - 269 TL

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