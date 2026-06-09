BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bugün BİM'de indirimde neler var?

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM’de bu hafta sporcu besinlerinden temel ihtiyaçlara zengin bir seçki var: Protein tozu, gainer, kreatin ve barlardan sucuk, sosis, kaşar ve yoğurt çeşitlerine tuvalet kağıdı, deterjan ve kişisel bakım ürünlerinden çikolata kreması, gofretler, cipsler ve Lipton soğuk çaylara çeşitli lezzetler öne çıkıyor. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.
BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Dana kangal sucuk (500 g) 315 TL
Tam yağlı taze kaşar peyniri (1000 g) 379 TL
Dilimli tost peyniri (1000 g) 359 TL
Az yağlı yoğurt (3000 g) 119 TL
Bitkisel yağlı kremsos (200 ml) 18,50 TL
%0,5 yağlı süt (1 L) 39,50 TL
BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
Çikolata aromalı protein tozu (400 g) 699 TL
Aromasız kreatin (350 g) 399 TL
Mass gainer (1,3 kg) 799 TL
Nohut cipsi çeşitleri (165 g) 139 TL
Çekirdek kahve (500 g) 499 TL
BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
TUVALET KAĞIDI - 375 TL
KAĞIT HAVLU - 225 TL
BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU
3 KATLI PASTA TABANI - 109 TL
KAKAOLU FINDIK KREMASI - 269 TL