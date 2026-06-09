BİM 9 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bugün BİM'de indirimde neler var?

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM’de bu hafta sporcu besinlerinden temel ihtiyaçlara zengin bir seçki var: Protein tozu, gainer, kreatin ve barlardan sucuk, sosis, kaşar ve yoğurt çeşitlerine tuvalet kağıdı, deterjan ve kişisel bakım ürünlerinden çikolata kreması, gofretler, cipsler ve Lipton soğuk çaylara çeşitli lezzetler öne çıkıyor. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.

1 /4 BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU

﻿Dana kangal sucuk (500 g) 315 TL

Tam yağlı taze kaşar peyniri (1000 g) 379 TL

Dilimli tost peyniri (1000 g) 359 TL

Az yağlı yoğurt (3000 g) 119 TL

Bitkisel yağlı kremsos (200 ml) 18,50 TL

%0,5 yağlı süt (1 L) 39,50 TL

2 /4 BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU Çikolata aromalı protein tozu (400 g) 699 TL

Aromasız kreatin (350 g) 399 TL

Mass gainer (1,3 kg) 799 TL

Nohut cipsi çeşitleri (165 g) 139 TL

Çekirdek kahve (500 g) 499 TL

3 /4 BİM 9 HAZİRAN 2026 AKTÜEL KATALOĞU TUVALET KAĞIDI - 375 TL

KAĞIT HAVLU - 225 TL