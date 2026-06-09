Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz düşecek mi sabit mi kalacak?

Amerikan Merkez Bankası Fed’in haziran ayı toplantısı, küresel piyasaların en kritik gündem başlıkları arasında yer alıyor. İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen piyasalarda temkinli ve yatay seyir sürerken, yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. Bu nedenle piyasalar, faiz kararının duyurulacağı Fed toplantı tarihine kilitlenmiş durumda. Kevin Warsh dönemiyle birlikte FED'in izleyeceği rota, yatırımcılar tarafından daha yakından takip ediliyor.