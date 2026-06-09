Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faiz düşecek mi sabit mi kalacak?

Küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası’nın açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, yatırımcılar “Fed faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Piyasalarda belirsizlik devam ederken, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalinin yüzde 70’in üzerinde fiyatlanması, toplantı takvimine yönelik ilgiyi daha da artırdı. İşte Haziran ayı Fed faiz kararı toplantı takvimi.
Amerikan Merkez Bankası Fed’in haziran ayı toplantısı, küresel piyasaların en kritik gündem başlıkları arasında yer alıyor. İsrail ile İran arasında sağlanan ateşkese rağmen piyasalarda temkinli ve yatay seyir sürerken, yatırımcıların odağında ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed’in faiz politikasına ilişkin beklentiler bulunuyor. Bu nedenle piyasalar, faiz kararının duyurulacağı Fed toplantı tarihine kilitlenmiş durumda. Kevin Warsh dönemiyle birlikte FED'in izleyeceği rota, yatırımcılar tarafından daha yakından takip ediliyor.
Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Amerikan merkez Bankası faiz kararını 16 Haziran saat 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh saat 21.30'da açıklamalarda bulunacak.
Fed faiz kararı ne olacak, beklenti ne yönde? Faiz düşecek mi sabit mi kalacak?
Piyasalar 8 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla yüzde 96.1 oranında faizlerin sabit kalacağını öngörüyor. Piyasaların bu hafta açıklanacak kritik ABD enflasyon verileri öncesinde bekle-gör pozisyonuna geçtiğini ifade eden analistler, söz konusu verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası görünümüne ilişkin önemli sinyaller vereceğini kaydediyor.
Yatırım bankası Goldman Sachs, ABD ekonomisindeki güçlü büyüme ve istihdam görünümünü gerekçe göstererek Fed’in faiz oranlarını 2026 yılı boyunca sabit tutacağını öngördü.
Banka, faiz indirimlerinin ise ancak 2027 yılında başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu. Söz konusu beklenti, piyasalarda daha sıkı para politikası senaryolarını güçlendirdi. Yatırımcılar, Fed’in yıl sonuna kadar faiz artırma ihtimalini yüzde 70’in üzerinde fiyatlıyor. Piyasaların bir sonraki önemli gündem maddesi ise çarşamba günü açıklanacak mayıs ayı ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi olacak. Analistler, enflasyon verisinin Fed’in önümüzdeki dönemde izleyeceği faiz politikasına ilişkin önemli ipuçları sunmasının beklendiğini ifade ediyor.