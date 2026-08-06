Beşiktaş’ın play-off yolu: Beşiktaş Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar? Beşiktaş yenerse, berabere kalırsa veya yenilirse ne olur? İşte tüm ihtimaller
Beşiktaş Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar, Hradec Králové karşısında hangi sonuçlar siyah-beyazlılara avantaj sağlar? İlk maçta alınacak galibiyet, beraberlik veya mağlubiyetin rövanşa etkisi, toplam skorun eşit olması hâlinde uygulanacak uzatma ve penaltı ihtimali ile Beşiktaş’ın play-off ve lig aşamasına uzanan Avrupa Ligi yol haritası haberimizde.
Beşiktaş Avrupa Ligi’nde nasıl tur atlar sorusunun yanıtını, Hradec Králové karşısında iki maç sonunda oluşacak toplam skor belirleyecek. Siyah-beyazlılar ilk karşılaşmayı kazanırsa rövanş öncesinde avantaj elde edecek
Beşiktaş’ın tur senaryoları
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya temsilcisi FC Hradec Králové ile karşı karşıya geliyor. Deplasmandaki ilk maç 6 Ağustos 2026’da, rövanş karşılaşması ise 13 Ağustos 2026 Perşembe günü İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.
UEFA kurallarına göre iki karşılaşmada daha fazla gol atan takım play-off turuna yükselecek. İki maçın toplam skorunun eşit olması durumunda rövanşın ardından uzatma bölümlerine geçilecek; eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı penaltı atışları belirleyecek.
Beşiktaş’ın ilk maçta alacağı sonuca göre tur ihtimalleri şöyle:
- Beşiktaş ilk maçı kazanırsa: Rövanşta alınacak galibiyet veya beraberlik siyah-beyazlılara turu getirecek. Beşiktaş rövanşı ilk maçı kazandığı farkla kaybederse karşılaşma uzatmalara gidecek. Daha farklı bir mağlubiyette ise Hradec Králové tur atlayacak.
- İlk maç berabere biterse: Beşiktaş’ın İstanbul’daki rövanşı kazanması gerekecek. Rövanşın da beraberlikle tamamlanması durumunda uzatma bölümleri oynanacak.
- Beşiktaş ilk maçı kaybederse: Siyah-beyazlıların rövanşı ilk maçtaki mağlubiyet farkından daha farklı bir skorla kazanması gerekecek. Aynı farkla kazanması halinde mücadele uzatmalara taşınacak.
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ne kalması için kaç tur geçmesi gerekiyor?
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nin lig aşamasına katılabilmesi için 3. eleme turunun ardından play-off turunu da geçmesi gerekiyor. Siyah-beyazlılar Hradec Králové’yi elerse Avrupa Ligi play-off turuna yükselecek.
Beşiktaş’ın play-off turundaki muhtemel rakibi, Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile Litvanya ekibi Kauno Žalgiris arasındaki eşleşmenin galibi olacak. Play-off turunun ilk maçları 20 Ağustos, rövanşları ise 27 Ağustos 2026 tarihinde oynanacak.
Beşiktaş Avrupa Ligi’nden elenirse ne olacak?
Beşiktaş, Hradec Králové karşısında UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turuna veda ederse Avrupa kupalarındaki yoluna UEFA Konferans Ligi play-off turunda devam edecek. Siyah-beyazlıların bu turdaki muhtemel rakibi Panathinaikos ile CSKA 1948 eşleşmesinin galibi olacak.
Konferans Ligi play-off turundaki karşılaşmalar da 20 ve 27 Ağustos 2026 tarihlerinde oynanacak. Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’nden elenmesi halinde Avrupa kupalarına katılabilmesi için Konferans Ligi play-off turunu geçmesi gerekecek.
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