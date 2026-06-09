Şirket, Siri AI sisteminin kullanıcının uygulamayla geçmiş etkileşimlerinden, görsellerin anlaşılmasından ve geniş dünya bilgisinden yararlanacağını, mevcut sürümünden daha yetenekli ve sohbet odaklı bir asistan olarak hizmet vereceğini vadetti.

Yazılım Mühendisliğinden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Craig Federighi, hizmet etmesi gereken insanları dikkate almadan sadece yapay zeka yapmış olmak için yapılan yapay zeka yaklaşımlarına yönelik alışılmadık bir kamuoyu eleştirisinde bulundu.

Federighi, gerçekten yararlı bir yapay zekanın kullanıcıya ve kullanıcının ihtiyaçlarına odaklanması gerektiğine inandıklarını belirterek, Apple'ın yeni Siri AI deneyiminin her adımda gizlilik göz önünde bulundurularak tasarlandığını ifade etti.