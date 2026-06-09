Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Balıkesir Sındırgı TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kura çekiliş sonuçları

Balıkesir Sındırgı TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kura çekiliş sonuçları

10:029/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen İlk Evim Arsa Projesi kapsamında Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Yağcıbedir Mahallesi’nde yer alan müstakil arsalar için parsel belirleme kurası tamamlandı. Kura çekimiyle birlikte hak sahiplerinin yerleşeceği parseller netlik kazanırken, TOKİ Balıkesir Sındırgı müstakil arsa parsel belirleme kurası sonuçları ve hak sahiplerine ilişkin isim listesi de vatandaşların erişimine açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim Arsa" projesinde heyecanlı bir aşama daha geride kaldı. Balıkesir Sındırgı Yağcıbedir Mahallesi bölgesindeki müstakil arsalar için beklenen parsel belirleme kurası, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Bu kura çekimiyle birlikte projede daha önce hak sahibi olan vatandaşların gelecekte kendi evlerini inşa edecekleri arsaların tam konumları, ada ve parsel numaraları resmi olarak netleşmiş oldu. Kuranın hemen ardından, vatandaşların büyük bir merakla beklediği Balıkesir Sındırgı müstakil arsa kura sonuçları ve isim listesi TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte Balıkesir Sındırgı Yağcıbedir TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kurası sonuçları isim listesi.

Balıkesir Sındırgı Yağcıbedir TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kurası sonuçları isim listesi

#Balıkesir
#TOKİ
#Sındırgı TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kurası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS sınav yerleri ne zaman açıklanacak bugün mü açıklanıyor? 2026 YKS sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı