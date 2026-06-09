Balıkesir Sındırgı TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kura çekiliş sonuçları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim Arsa" projesinde heyecanlı bir aşama daha geride kaldı. Balıkesir Sındırgı Yağcıbedir Mahallesi bölgesindeki müstakil arsalar için beklenen parsel belirleme kurası, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirildi. Bu kura çekimiyle birlikte projede daha önce hak sahibi olan vatandaşların gelecekte kendi evlerini inşa edecekleri arsaların tam konumları, ada ve parsel numaraları resmi olarak netleşmiş oldu. Kuranın hemen ardından, vatandaşların büyük bir merakla beklediği Balıkesir Sındırgı müstakil arsa kura sonuçları ve isim listesi TOKİ'nin Youtube kanalı üzerinden sorgulanmaya başlandı. İşte Balıkesir Sındırgı Yağcıbedir TOKİ müstakil arsa parsel belirleme kurası sonuçları isim listesi.