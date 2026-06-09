TORBA YASA SON DAKİKA MECLİS GÖRÜŞMELERİ 2026! Torba Yasa maddeleri neler, içeriği belli oldu mu?

SGK BORÇLARINDA TAKSİT VADESİ ARTACAK

TBMM'de bu hafta, SGK'ya borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören torba kanun teklifi görüşülecek. Teklifle, Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan borçlarda 36 ay olan tecil taksitlendirme süresi 72 aya, teminatsız tecil tutarı ise 1 milyon liraya çıkarılacak. Bu düzenlemeden belediyeler dahil tüm firmalar ve yurttaşlar yararlanabilecek.