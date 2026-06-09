TTK 262 işçi alımı kura sonuçları 2026 isim listesi sorgulama sayfası! Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işçi alımı sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tarafından gerçekleştirilen 262 sürekli işçi alımı kura süreci için geri sayım sona erdi. Zonguldak ve Bartın illerini kapsayan alımda noter huzurunda yapılan kura çekimiyle birlikte asil ve yedek aday listeleri şekillenmeye başladı. Adaylar sonuçların açıklanacağı sorgulama ekranına odaklandı.
TTK işçi alımı kura çekimi bugün gerçekleştirildi. 11-15 Mayıs tarihleri arasında başvuruları tamamlanan süreçte, açık pozisyonlar için asil ve dört katı yedek aday belirlenirken, sonuçların resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TKK 262 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 9 HAZİRAN 2026
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) 262 işçi alımı için başvuruların ardından kura aşamasına geçildi. TKK kura çekimi de 9 Haziran 2026 Salı günü Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Müdürlüğü Konferans Salonunda tamamlanacak.
TTK KURA SONUÇLARI VE ASİL YEDEK İSİM LİSTESİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TTK 262 işçi alımı için elektronik kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listesi de yayınlanacak.
Türkiye Taşkömürü Kurumu 262 işçi alımı kura çekimi sonuçları, www.taskomuru.gov.tr internet adresinden adaylara duyurulacak.
İşçi alımı ile ilgili tüm duyurular Kurumun internet sayfasından yapılacak olup kişilere ayrıca bir tebligat yapılmayacak.