Araç sahiplerinin gözü kulağı haftanın ikinci gününde de akaryakıt istasyonlarındaki güncel tabelalara çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatı listesi en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte 9 Haziran Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt pompa fiyatları ve tabeladaki son durum...

1 /6 Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte 9 Haziran 2026 gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

2 /6 BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI? İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları: İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 62.97 TL Motorin: 66.33 TL LPG: 31.99 TL

3 /6 İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 62.97 TL Motorin: 66.33 TL LPG: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI Benzin: 62.82 TL Motorin: 66.20 TL LPG: 31.39 TL













4 /6 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 9 HAZİRAN 2026 Benzin: 63.92 TL Motorin: 67.45 TL LPG: 31.97 TL





5 /6 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 9 HAZİRAN 2026 Benzin: 64.20 TL Motorin: 67.72 TL LPG: 31.79 TL





