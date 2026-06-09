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Motorin'in litre fiyatı ne kadar, indirim geldi mi? İşte 9 Haziran güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

Motorin'in litre fiyatı ne kadar, indirim geldi mi? İşte 9 Haziran güncel benzin, motorin ve LPG akaryakıt fiyatları

10:059/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Araç sahiplerinin gözü kulağı haftanın ikinci gününde de akaryakıt istasyonlarındaki güncel tabelalara çevrildi. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatı listesi en çok araştırılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. İşte 9 Haziran Salı günü itibarıyla güncel akaryakıt pompa fiyatları ve tabeladaki son durum...

Küresel piyasalardaki dalgalanma, döviz kurundaki oynaklık ve art arda gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerindeki baskıyı sürdürüyor. Peki benzin, motorin ve LPG'nin litresi kaç TL oldu? Benzine zam gelecek mi? İşte 9 Haziran 2026 gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

BENZİNE, MOTORİNE (MAZOTA) İNDİRİM YA DA ZAM VAR MI?

İstanbul, İzmir ve Ankara'da güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası:


Benzin: 62.97 TL

Motorin: 66.33 TL

LPG: 31.99 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.97 TL

Motorin: 66.33 TL

LPG: 31.99 TL


İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 62.82 TL

Motorin: 66.20 TL

LPG: 31.39 TL







ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI 9 HAZİRAN 2026

Benzin: 63.92 TL

Motorin: 67.45 TL

LPG: 31.97 TL



İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI 9 HAZİRAN 2026

Benzin: 64.20 TL

Motorin: 67.72 TL

LPG: 31.79 TL




Fiyatlar neden değişiyor?

Akaryakıt fiyatları brent petrol fiyatları, döviz kuru ve rafineri çıkış fiyatlarına bağlı olarak sürekli güncelleniyor. Ayrıca piyasa koşulları da fiyatlar üzerinde etkili oluyor.




































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