AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, sınav giriş belgesi nereden alınır? 2026 AÖL sınav takvimi

AÖL sınav giriş belgesi için erişim süreci 13 Temmuz 2026’da başlayacak. Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yüz yüze sınavları ise 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınav giriş belgesi ve 2026 sınav takvimi, Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yüz yüze sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Sınavlar hafta sonu yapılacak. Adayların sınava katılabilmesi için fotoğraflı sınav giriş belgesini almaları ve geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2026 AÖL 3. dönem sınav giriş belgesi, Açık Öğretim Lisesi resmi öğrenci giriş sistemi üzerinden alınabilecek. Öğrenciler sisteme T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle ya da e-Devlet aracılığıyla giriş yapabilecek.

Sisteme giriş yapan adaylar, “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümünde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” sekmesinden belgelerini görüntüleyip çıktı alabilecek.

Sınav giriş belgeleri ne zaman erişime açılacak?

Adaylar, fotoğraflı sınav giriş belgelerine 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren erişebilecek.

Sınav sürecine ilişkin öne çıkan bilgiler şöyle:

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem yüz yüze sınavları 18-19 Temmuz 2026’da yapılacak.

Sınav giriş belgeleri 13 Temmuz 2026’dan itibaren erişime açılacak.

AÖL öğrencileri belgeye resmi öğrenci giriş sistemi veya e-Devlet üzerinden ulaşabilecek.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri kendi öğrenci giriş ekranından belge alabilecek.

Sınava giriş için fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi zorunlu olacak.

Hangi öğrenciler hangi sistemden belge alacak?

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri, Açık Öğretim Ortaokulu öğrenci giriş sistemi üzerinden sınav giriş belgelerini temin edebilecek.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise AÖL öğrenci giriş ekranından sisteme girerek belgelerini alabilecek.