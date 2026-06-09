Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru şartları, başvuru tarihleri, kadro ve branş dağılımları adayların gündeminde yer alıyor. Resmi Gazete’de yayımlanan ilan sonrası ebe, hemşire, doktor ve sağlık teknikeri başta olmak üzere binlerce aday, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvurular başladı mı? sorusuna yanıt arıyor. 2026 yılı Sağlık Bakanlığı sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin kontenjan dağılımı, başvuru süreci ve son gelişmeler yakından takip ediliyor.
Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımına dair takvim henüz netleşmemiş olmakla birlikte, adayların gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrilmiş durumdadır. Resmi Gazete'de yayımlanan kontenjan kararına göre bu büyük alımda aslan payı hekim kadrolarına ayrılmıştır; ilan edilen kadroların uzman doktorlar, pratisyen hekimler oluşturmaktadır. Diğer branşlar incelendiğinde ise kontenjanların oldukça sınırlı tutulduğu görülmektedir. Mülakatsız, tamamen KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olan bu merkezi atamanın başvuru tarihleri, şartlarının yer alacağı tercih kılavuzu merak konusu.
Sağlık Bakanlığı personel alımı hangi kadro ve branşta olacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar sonrasında, 2026 yılında Sağlık Bakanlığı'na 26 bin 673 sözleşmeli personel alınacak.
Sağlık Bakanlığı 2026 yılında personel alımı yapacak. Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 1, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 7, sağlık evlerinde 8, yataklı tedavi alanında da 26 bin 657 kişi istihdam edilecek.
Söz konusu kişilerden 3 bin 652'si tabip, 22 bin 983'ü uzman tabip olacak. Ayrıca 25 sağlık memuru, 9'u ebe, 2'si hemşire olmak üzere birer diyetisyen ve sağlık teknikeri istihdam edilecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları şöyle:
Uzman Doktor - 22.983
Doktor - 3.652
Diyetisyen - 1
Ebe - 9
Hemşire - 2
Sağlık Teknikeri - 25
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman?
Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 personel alımı için resmi başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Başvuru takvimi, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzuyla netleşecek. Geçtiğimiz yıl başvurular Mayıs ayında başlatılmıştı.