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Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2026 Üniversitelerin yaz tatili başlangıç tarihleri

Üniversiteler ne zaman kapanacak? 2026 Üniversitelerin yaz tatili başlangıç tarihleri

12:299/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Öğrenciler üniversitelerde bahar döneminin ne zaman sonlanacağını merak ediyor. Bu yıl üniversitelerin ne zaman tatil olacağı, hem akademisyenler tarafından hem de öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Peki 2026 yılında üniversiteler ne zaman tatil olacak? 2026 İstanbul Üniversitesi, ODTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi ve diğer üniversitelerin kapanış günü hangi ayda, hangi gün? İşte detaylar.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, Haziran ayının ortası itibariyle tatile girecek.


Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

İstanbul Üniversitesi'nin akademik takvimine göre;


Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi 19 Haziran 2026


Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları Bitiş Tarihi 3 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.


Devlet Konservatuvarı Akademik Takvimi:


Yarıyıl/Yıl Sonu Bitirme Sınavları Bitiş Tarihi 21 Haziran 2026


Yarıyıl/Yıl Sonu Bütünleme Sınavları Bitiş Tarihi 05 Temmuz 2026 olarak duyuruldu.

ODTÜ NE ZAMAN KAPANIYOR?

Lisans ve lisansüstü programları (teze ilişkin dersler ve uzmanlık alan dersleri hariç) için derslerin son günü 5 Haziran 2026


Meslek Yüksekokulu programlarında derslerin son günü 7 Haziran 2026 olarak akademik takvimde yer aldı.


Dönem sonu sınavları (Ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar) 08 - 19 HAZİRAN 2026 tarihlerinde uygulanacak.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ NE ZAMAN KAPANIYOR?

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin akademik takvimine göre bu yıl 5 Temmuz'da dönem sona eriyor.

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