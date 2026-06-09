Bugün Hangi Maçlar Var, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak? 9 Haziran Maç Programı

Dünya Kupası finalleri öncesinde ülkelerin milli takım düzeyindeki hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, futbolseverleri bugün hem uluslararası arenada hem de kulüp bazında kritik karşılaşmalar bekliyor. Hazırlık müsabakaları kapsamında form durumunu test etmek isteyen Azerbaycan, FIFA sıralamasının son basamaklarında yer alan San Marino ile kozlarını paylaşarak moral depolamayı ve taktiksel eksikliklerini gidermeyi hedeflerken; bir diğer dikkat çeken hazırlık randevusunda ise Güney Amerika devi Arjantin, Avrupa'nın disiplinli ekiplerinden İzlanda karşısında sahaya çıkacak. Kulüpler düzeyinde ise İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final etabında nefes kesen rövanş mücadelesinin heyecanı yaşanıyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve hazırlık maçı programı.

1 /6 Dünya Kupası öncesi hazırlık süreci devam ederken takımlar, form durumlarını görmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Azerbaycan, San Marino karşısında performansını test edecek; Arjantin ise İzlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Öte yandan İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final heyecanı da sürüyor. Almeria ile Castellon, finale yükselme yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve hazırlık maçı programı.

2 /6 Bugün hangi maçlar var? 05:00 Peru 1-3 İspanya hazırlık maçı S Sport Plus 21:00 San Marino - Azerbaycan hazırlık maçı Yayın Yok

3 /6 22:00 Almeria - Castellon İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport

4 /6 Yarın kimin maçı var? 04:00 Arjantin - İzlanda hazırlık maçı S Sport

5 /6 22:00 Malaga - Las Palmas İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport Plus