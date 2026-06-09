Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün Hangi Maçlar Var, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak? 9 Haziran Maç Programı

Bugün Hangi Maçlar Var, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Canlı Yayınlanacak? 9 Haziran Maç Programı

10:529/06/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Dünya Kupası finalleri öncesinde ülkelerin milli takım düzeyindeki hazırlıkları tüm hızıyla sürerken, futbolseverleri bugün hem uluslararası arenada hem de kulüp bazında kritik karşılaşmalar bekliyor. Hazırlık müsabakaları kapsamında form durumunu test etmek isteyen Azerbaycan, FIFA sıralamasının son basamaklarında yer alan San Marino ile kozlarını paylaşarak moral depolamayı ve taktiksel eksikliklerini gidermeyi hedeflerken; bir diğer dikkat çeken hazırlık randevusunda ise Güney Amerika devi Arjantin, Avrupa'nın disiplinli ekiplerinden İzlanda karşısında sahaya çıkacak. Kulüpler düzeyinde ise İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final etabında nefes kesen rövanş mücadelesinin heyecanı yaşanıyor. İşte bugün oynanacak maçlar ve hazırlık maçı programı.

Dünya Kupası öncesi hazırlık süreci devam ederken takımlar, form durumlarını görmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Azerbaycan, San Marino karşısında performansını test edecek; Arjantin ise İzlanda ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Öte yandan İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final heyecanı da sürüyor. Almeria ile Castellon, finale yükselme yolunda kritik bir mücadeleye çıkacak. İşte bugün oynanacak maçlar ve hazırlık maçı programı.

Bugün hangi maçlar var?

05:00 Peru 1-3 İspanya hazırlık maçı S Sport Plus

21:00 San Marino - Azerbaycan hazırlık maçı Yayın Yok

22:00 Almeria - Castellon İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport

Yarın kimin maçı var?

04:00 Arjantin - İzlanda hazırlık maçı S Sport

22:00 Malaga - Las Palmas İspanya La Liga 2 Play-Off Yarı Final S Sport Plus

22:45 Portekiz - Nijerya hazırlık maçı S Sport Plus

23:00 İngiltere - Kosta Rika hazırlık maçı S Sport Plus

#Hazırlık maçları
#Arjantin
#Dünya Kupası maçları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
12 Haziran Cuma günü okullar tatil mi? Cuma günü okul var mı? MEB duyurdu