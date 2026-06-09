YKS nerede gireceğim ne zaman belli olur 2026? ÖSYM AİS TYT, AYT, YDT sınav giriş belgesi sorgulama

YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 YKS kapsamında gerçekleştirilecek TYT, AYT ve YDT oturumları öncesinde adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav yerlerinin açıklanacağı tarih geliyor. ÖSYM, merkezi sınavlarda sınav giriş belgelerini genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce erişime açıyor.

Bu doğrultuda değerlendirildiğinde, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak YKS oturumları için sınav giriş belgelerinin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Ancak ÖSYM tarafından henüz resmi tarih/saat açıklaması yapılmadı. Kurumun duyuruyu gün içerisinde herhangi bir saatte yayımlayabilmesi nedeniyle adayların AİS sistemi ile resmi açıklamaları düzenli olarak takip etmeleri gerekiyor.