A Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, Türkiye ilk maçını hangi gün oynayacak? 2026 Dünya Kupası D Grubu fikstürü

A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak Türkiye’nin maç tarihleri, saatleri, stat bilgileri ve Vincenzo Montella’nın belirlediği 26 kişilik kadro belli oldu.
A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi netleşti. D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek Türkiye’nin maç tarihleri, saatleri ve statları açıklandı.
Türkiye D Grubu’nda sahaya çıkacak
A Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek.
Ay-Yıldızlılar, grup etabında Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin ilk maçı 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya’ya karşı oynanacak.
A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi
Türkiye’nin grup etabındaki üç maçının programı şöyle:
- Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver, Kanada
- Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi’s Stadı, Santa Clara, ABD
- Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026, TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood, ABD
A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. İkinci maç Paraguay ile oynanırken, D Grubu’ndaki son karşılaşmada Türkiye’nin rakibi ev sahibi ülkelerden ABD olacak.
Montella’nın 26 kişilik kadrosu
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik nihai kadro da açıklandı.
Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
İlk hedef gruba iyi başlangıç
A Milli Takım, D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya karşısında sahaya çıkacak. Türkiye, bu karşılaşmanın ardından Paraguay ve ABD maçlarıyla grup etabını tamamlayacak.
Grubun son maçı, turnuvanın ev sahiplerinden ABD’ye karşı oynanacak. Bu karşılaşma, Türkiye’nin grup sıralamasındaki konumu açısından belirleyici maçlardan biri olacak.