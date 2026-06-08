A Milli Takım Dünya Kupası maçları ne zaman, Türkiye ilk maçını hangi gün oynayacak? 2026 Dünya Kupası D Grubu fikstürü

A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile karşılaşacak Türkiye’nin maç tarihleri, saatleri, stat bilgileri ve Vincenzo Montella’nın belirlediği 26 kişilik kadro belli oldu.

1 /5 A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi netleşti. D Grubu’nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele edecek Türkiye’nin maç tarihleri, saatleri ve statları açıklandı.

2 /5 Türkiye D Grubu’nda sahaya çıkacak

A Milli Futbol Takımı, ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda D Grubu’nda mücadele edecek.

Ay-Yıldızlılar, grup etabında Avustralya, Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye’nin ilk maçı 14 Haziran 2026 Pazar günü Avustralya’ya karşı oynanacak.



3 /5 A Milli Takım Dünya Kupası maç takvimi

Türkiye’nin grup etabındaki üç maçının programı şöyle:

Türkiye - Avustralya: 14 Haziran 2026 Pazar, TSİ 07.00 / BC Place, Vancouver, Kanada

Türkiye - Paraguay: 20 Haziran 2026 Cumartesi, TSİ 06.00 / Levi’s Stadı, Santa Clara, ABD

Türkiye - ABD: 26 Haziran 2026, TSİ 05.00 / SoFi Stadium, Inglewood, ABD

A Milli Takım, turnuvadaki ilk sınavını Avustralya karşısında verecek. İkinci maç Paraguay ile oynanırken, D Grubu’ndaki son karşılaşmada Türkiye’nin rakibi ev sahibi ülkelerden ABD olacak.

4 /5 Montella’nın 26 kişilik kadrosu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 26 kişilik nihai kadro da açıklandı.

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahçe), Uğurcan Çakır (Galatasaray)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür (Fenerbahçe), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Çaykur Rizespor), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Beşiktaş), Salih Özcan (Borussia Dortmund)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)