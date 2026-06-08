MSÜ tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı, adaylar sonuçlara nereden bakacak? 2026 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları son gelişmeler

MSÜ tercih sonuçları için resmi duyuru bekleniyor

2026 MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri öğrenci olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da yapılan MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart’ta açıklanmış, tercih işlemleri ise 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı.





Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Önceki yıllardaki tercih ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların Haziran ayı içinde erişime açılması bekleniyor.