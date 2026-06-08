MSÜ tercih sonuçları bu hafta açıklanır mı, adaylar sonuçlara nereden bakacak? 2026 MSÜ tercih yerleştirme sonuçları son gelişmeler

2026 MSÜ tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı henüz resmi sonuç tarihini duyurmazken, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, sonuçların nereden sorgulanacağı ve ikinci seçim aşamasında adayları hangi süreçlerin beklediği merak ediliyor.
2026 MSÜ tercih sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı henüz resmi tarih açıklamazken, sonuçların ilan edilmesinin ardından uygun bulunan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağrılacak.
MSÜ tercih sonuçları için resmi duyuru bekleniyor
2026 MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi’nde askeri öğrenci olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM tarafından 1 Mart 2026’da yapılan MSÜ sınavının sonuçları 24 Mart’ta açıklanmış, tercih işlemleri ise 25 Mart-24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlanmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı, MSÜ tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlamadı. Önceki yıllardaki tercih ve değerlendirme süreçleri dikkate alındığında sonuçların Haziran ayı içinde erişime açılması bekleniyor.
Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ayrı değerlendirilecek
Yerleştirme sürecinde Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları için aday değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılacak. Sonuçların açıklanmasının ardından uygun bulunan adaylar, askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında ikinci seçim aşamalarına davet edilecek.
Bu süreçte adayların, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor. Sonuçlar açıklandığında adaylara posta yoluyla ayrıca bildirim yapılmayacak.
MSÜ tercih sonuçları nereden sorgulanacak?
Adaylar, MSÜ tercih sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin adresi olan personeltemin.msb.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.
Sonuç ekranı erişime açıldığında adayların duyuruları ve yönlendirmeleri aynı adres üzerinden kontrol etmesi bekleniyor. Bu nedenle resmi internet sitesinin düzenli olarak takip edilmesi önem taşıyor.
İkinci seçim aşamasında hangi süreçler uygulanacak?
Tercih sonuçlarına göre uygun bulunan adaylar, Ankara’daki Kara Harp Okulu yerleşkesinde yapılacak ikinci aşama sınavlara çağrılacak.
İkinci seçim aşamasında adayların karşılaşacağı süreçler şöyle olacak:
- Hava Harp Okulu adayları için psikomotor testi
- Tüm adaylar için fiziki değerlendirme
- Fiziki yeterlilik testi
- Mülakat
- Sağlık muayenesi
Son durum ne?
2026 MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından sonuç tarihine ilişkin resmi duyuru yayımlandığında adaylar, tercih sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.