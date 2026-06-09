Asgari ücret için beklenmedik hesap! Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca asgari ücretlinin gözü olası ara zam tartışmalarına çevrildi. Memur maaşları, emekli aylıkları ve sosyal yardım ödemelerinde artışların netleşmeye başlaması, özel sektörde çalışanların da maaşlarına yönelik beklentileri artırdı. Ocak ayında yapılan yüzde 27'lik artışın ardından asgari ücrette yeni bir düzenleme olup olmayacağı merak ediliyor.
Milyonlarca çalışan için temmuz ayı kritik önem taşıyor. Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranlarının netleşmeye başlamasıyla birlikte asgari ücrette ara zam ihtimali yeniden gündeme geldi. Özellikle son yıllarda enflasyonun maaşlar üzerindeki etkisi nedeniyle çalışanlar yeni bir düzenleme olup olmayacağını yakından takip ediyor.
TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?
Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil. Ekonomi çevreleri, asgari ücret düzenlemelerinin artık pandemideki gibi yılda iki kez değil, mevzuata uygun olarak yılda sadece bir kez yapılacağını ifade ediyor.
Bu bağlamda olağanüstü bir yasal düzenleme veya ani bir politika değişikliği gerçekleşmediği müddetçe, mevcut 28 bin 75 TL'lik net asgari ücret tutarı Aralık ayındaki komisyon toplantılarına kadar aynen geçerliliğini koruyacak ve yeni bir artış ancak Ocak 2027 döneminde yürürlüğe girecek.
TEMMUZDA MAAŞLARLA BİRLİKTE SOSYAL ÖDEMELER DE ARTACAK
Temmuz ayına sayılı günler kala milyonlarca emekli ve memur zam hesabına odaklanırken, maaş artışlarının etkisi yalnızca aylıklarla sınırlı kalmayacak. Memur maaş katsayısındaki değişim nedeniyle çok sayıda sosyal yardım ve ödeme kaleminde de artış yaşanacak. Yılın ikinci yarısıyla birlikte kıdem tazminatı tavanından yaşlılık aylığına, engelli maaşından evde bakım desteğine kadar birçok ödeme yeniden hesaplanacak.
SOSYAL DESTEKLERDE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK
Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zam sonrasında devlet tarafından sağlanan birçok sosyal yardım kalemi de yükselecek.
Artıştan etkilenmesi beklenen ödemeler arasında:
65 yaş aylığı
Engelli aylıkları
Evde bakım yardımı
Kıdem tazminatı tavanı
Koruyucu aile ödemeleri
Sosyal yardım programları yer alıyor.
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE YÜKSELECEK
Bedelli askerlik tutarı memur maaş katsayısına göre hesaplandığı için temmuz ayında yeni bir artış yaşayacak.
Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından memur maaş katsayısı netleşecek ve buna bağlı olarak bedelli askerlik ücreti de yeniden belirlenecek.
İOKBS BURSLARI ZAMLANACAK
Kamuoyunda bursluluk parası olarak bilinen İOKBS bursları da memur maaş katsayısına bağlı ödemeler arasında bulunuyor.
Bu nedenle temmuz ayında memur maaşlarında yaşanacak artış, öğrencilere ödenen burs tutarlarına da yansıyacak.
ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ?
Temmuz ayı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı oldu.
Ancak şu ana kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu yönde açıklanmış resmi bir çalışma bulunmuyor.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de son değerlendirmelerinde asgari ücrete ara zam konusunda gündemlerinde bir düzenleme olmadığını ifade etmişti.
Bu nedenle mevcut tabloya göre asgari ücrette bir sonraki artışın Ocak 2027 döneminde yapılması bekleniyor.
SOSYAL MEDYADAKİ İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR
Son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve çeşitli internet sitelerinde temmuz ayında asgari ücrete ek zam yapılacağı yönünde iddialar gündeme geldi.
Ancak resmi makamlar tarafından doğrulanmayan bu iddialara ilişkin herhangi bir karar veya düzenleme bulunmuyor.
2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN İLK SENARYOLAR KONUŞULUYOR
Asgari ücrette ara zam beklentisi zayıflarken gözler 2027 yılı başında yapılacak artışa çevrildi.
Ekonomi çevrelerinde konuşulan senaryolarda zam oranının yüzde 35 ila yüzde 40 aralığında olabileceği değerlendiriliyor.
Bu oranlara göre oluşabilecek rakamlar şöyle:
Yüzde 35 zam → 37.900 TL
Yüzde 36 zam → 38.182 TL
Yüzde 37 zam → 38.462 TL
Yüzde 38 zam → 38.743 TL
Yüzde 39 zam → 39.024 TL
Yüzde 40 zam → 39.305 TL
Bu rakamlar yalnızca tahmini hesaplamalar olup, nihai karar yıl sonuna doğru yapılacak değerlendirmeler sonucunda verilecek.