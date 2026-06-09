Asgari ücret için beklenmedik hesap! Asgari ücrete Temmuz’da ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETTE ARA ZAM GÜNDEMDE Mİ?

Temmuz ayı yaklaşırken en çok merak edilen konulardan biri de asgari ücrette ara zam yapılıp yapılmayacağı oldu.

Ancak şu ana kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu yönde açıklanmış resmi bir çalışma bulunmuyor.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de son değerlendirmelerinde asgari ücrete ara zam konusunda gündemlerinde bir düzenleme olmadığını ifade etmişti.

Bu nedenle mevcut tabloya göre asgari ücrette bir sonraki artışın Ocak 2027 döneminde yapılması bekleniyor.