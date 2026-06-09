TOKİ kurasız konut satışı Aydın'da hangi ilçede var? 20 bin TOKİ konutları Aydın’da var mı?

TOKİ orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Bu doğrultuda Aydın’da 310 konutun satılacağı ilçeler de netleşti. Peki TOKİ kurasız konut satışı Aydın'da nerede hangi ilçede var?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) orta gelir grubuna yönelik 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu satışa çıkaracağını duyurdu. Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
TOKİ kurasız konut satışı Aydın'da nerede hangi ilçede var?
Aydın'da TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar Efeler ve Söke ilçelerinde yer alıyor. Buna göre Efeler ilçesinde 300, Söke ilçesinde ise 10 konut satışa çıkarılacak. Böylece Aydın genelinde toplam 310 konut, kurasız açık satış kampanyası kapsamında vatandaşların başvurusuna açılacak.
TOKİ kurasız açık satış başvurusu ne zaman?
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı konutlar, 2+1 ve 3+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olarak tasarlanıyor. Başvurular, 15 Haziran'da başlayacak, satışlar ise 17 Temmuz'a kadar devam edecek.
Konutlarda üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin liradan başlayacak. Peşin ödeme yapanlara yüzde 25, yüzde 50 peşin ödeme yapanlara ise yüzde 8 indirim imkanı sağlanacak. Ayrıca 72 aya kadar vade seçeneği sunulacak.
Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Bursa'da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin lira, 3+1 konutlar 3 milyon 900 bin lira, Hatay'da konutlar 3 milyon 200 bin lira, Konya'da ise 2+1 konutlar 2 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkarılacak.
TOKİ 20 bin kurasız konut projesi hangi il ve ilçelerde var?
İl ve konut sayıları erişime açıldı. Antalya'da 46, Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Tekirdağ'da 424, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Bursa'da 2 bin 200, Kocaeli'de 423, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Eskişehir'de 565, Konya'da 998, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Samsun'da 684, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Mardin'de 452, Batman'da 588, Siirt'te 294, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.