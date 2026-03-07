Trendyol Süper Lig 25. haftasında Beşiktaş derbi mücadelesinde Galatasaray ile sahasında karşı karşıya geldi.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan sarı-kırmızılılar, sahadan 1-0 galibiyetle ayrılmayı başardı. Aslan'a üç puanı getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Galatasaray'da Leroy Sane 62. dakikada VAR incelemesi sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Alman yıldız, kariyerindeki ilk kırmızı kartı görmüş oldu.

Zirvede yer alan sarı-kırmızılılar bu galibiyetle birlikte puanını 61'e yükselterek ikinci sıradaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı maç fazlasıyla 7'ye yükseltti. Aslan bir sonraki maçında Başakşehir'i ağırlayacak.

Bu yenilginin ardından Beşiktaş, 17 maç sonra kaybetti. Siyah-beyazlı ekip, 46 puanla 4. sırada kaldı. Kartal, bir sonraki hafta Samsunspor'a konuk olacak.





BEŞİKTAŞ - GALATASARAY İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Oh.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.





MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Olaitan’ın sol taraftan pasında ceza yayı içerisinde topla buluşan Asllani’nin vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

39. dakikada Sane’nin sağ taraftan ortasında kale alanındaki Osimhen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

İKİNCİ YARI

55' Vaclav Cerny'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

62' Galatasaray 10 kişi kaldı! Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Leroy Sane, Rıdvan Yılmaz'a kontrolsüz bir müdahalede bulununca Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek Leroy Sane'yi direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

77' Ceza alanında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

90' Amir Murillo'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Oh Hyeon-Gyu'nun yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.





BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ SONUCU





BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Beşiktaş - Galatasaray maçının özetini izlemek için TIKLAYIN.





MAÇTAN NOTLAR

- Zirvede puan farkı maç fazlasıyla 7 oldu

Galatasaray, derbiden galibiyetle ayrılarak zirvedeki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkardı.





Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, 19. galibiyetini aldı. Geride kalan bölümde 4 beraberlik ve 2 yenilgisi bulunan sarı-kırmızılı takım, puanını 61'e çıkardı. Haftaya Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren "Cimbom" maç fazlasıyla puan farkını 7'ye yükseltti.





Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında yarın Kadıköy'de Samsunspor'u konuk edecek.





- Osimhen, bu sezonki 18. golünü attı

Sarı-kırmızılıların yıldız santrforu Victor Osimhen, bu sezon 18. kez fileleri havalandırdı.





Bu sezon Beşiktaş derbisine kadar 25 resmi müsabakada 17 kez tabelayı değiştirerek takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunan Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 8 Süper Lig maçının 7'sinde fileleri havalandırmayı başardı. Nijeryalı yıldız, ligdeki 18. maçında 11. golünü attı.





Osimhen'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 8 maçta 7 golü bulunuyor.





- Galatasaray, VAR incelemesinden sonra eksik kaldı

Sarı-kırmızılı takımda, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından Leroy Sane kırmızı kart gördü.





Mücadelenin 61. dakikasında orta alanda Leroy Sane ile ikili mücadeleye giren Rıdvan Yılmaz yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün pozisyonda oyunu devam ettirdi. Ergün, VAR Ömer Faruk Turtay'ın uyarısıyla saha kenarındaki ekrandan pozisyonu yeniden izledi.





Hakem Ergün, Rıdvan'a sert müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Sane'ye doğrudan kırmızı kart çıkardı. Alman yıldız, profesyonel kariyerinde ilk kez bir lig maçında oyundan atıldı.





- Uğurcan, iyi performansıyla kalesini gole kapattı

Galatasaray'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır, performansıyla alınan 3 puanda başrolü oynadı.





Tecrübeli file bekçisi, 48. dakikada Vaclav Cerny, 68 ve 71. dakikalarda ise Orkun Kökçü'nün şutlarında meşin yuvarlağın ağlara girmesini önledi.





Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından birçok takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a koşarak iyi performansı için tebrik etti.





- Abdülkerim, Başakşehir maçında oynayamayacak

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, Süper Lig'in 26. haftasındaki RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.





Derbiye sarı kart sınırında çıkan Abdülkerim, 72. dakikada itirazı sonrasında hakem Ozan Ergün tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Cezalı duruma düşen tecrübeli savunma oyuncusu, 14 Mart Cumartesi günü RAMS Park'ta yapılacak Başakşehir maçında süre alamayacak.





- Son beş derbinin dördünde eksik kaldı

Galatasaray, Beşiktaş ile yaptığı son 5 derbinin 4'ünde kırmızı kart gördü.





Sarı-kırmızılı ekip, 3 Ağustos 2024'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan Turkcell Süper Kupa müsabakasıyla başlayan süreçte siyah-beyazlılarla 5. kez karşılaştı.





Süper Kupa maçında Galatasaray'dan Victor Nelsson kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Ardından geçen sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın sahasında 2-1 kazandığı Süper Lig müsabakası 11'e 11 tamamlandı.





Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de yapılan derbide sarı-kırmızılı ekipte Przemysław Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yaklaşık 1 saat 1 kişi eksik mücadele eden "Cimbom" sahadan 2-1 yenik ayrıldı.





Bu sezon RAMS Park'ta yapılan derbinin 34. dakikasında sarı-kırmızılı takımdan Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldığında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekip, golü bularak derbiden 1-1 beraberlikle çıktı.





Galatasaray, Beşiktaş ile son müsabakada ise Leroy Sane, 62. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.





- "Yeni Dolmabahçe"de ikinci kez kazandı

Galatasaray, 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadı'ndaki 10. maçında 2. galibiyetini aldı.





İki ekip, geride kalan sezonlarda Tüpraş Stadı'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 7'sini siyah-beyazlılar kazanırken, sarı-kırmızılı takım 1 galibiyet elde edebildi. Derbilerde 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.





Galatasaray, bu galibiyetle "Yeni Dolmabahçe"de kazandığı derbi sayısını 2'ye çıkardı.



