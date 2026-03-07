28 Ağustos 1988 İstanbul doğumlu olan Burak Serdar Şanal, Yeşil Deniz, Avrupa Avrupa ve Kimse Bilmez dizilerindeki rolleriyle tanınmakta. Aynı zamanda Arka Sokaklar dizisinin 2. sezonunda Ceyhun karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı. İşte Burak Serdar Şanal'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler.
Maltepe Üniversitesinde drama kulübünde eğitim alan oyuncu, 2008 yılında yayımlanmaya başlayan Küçük Kadınlar dizisinde Koray isimli karakteri oynadı. Yine aynı yıl yayınlanan Peri Masalı adlı dizide Murat isimli bir karakteri oynamıştır.
Yine 2009-2010 yılları arasında yayımlanan Bahar Dalları dizisinde Mert karakterini oynamıştır. 2008 yılında oynadığı dizilerde adını duyuran Burak Serdar Şanal, 2011 yılında FOX'ta yayımlanan Dinle Sevgili adlı günlük dizide Tolon adlı karakteri oynadı.
Burak Serdar Şanal yine 2011 yapımı olan ve TRT 1'de yayımlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynadığı Can karakteriyle beğeni toplamıştır. Aynı zamanda Arka Sokaklar dizisinin 2. sezonunda Ceyhun karakteriyle izleyicinin karşısına çıktı.
2014-2016 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan ve büyük beğeni toplayan Yeşil Deniz dizisinde Radyocu İsmail karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştır. Yeşil Deniz'in bitmesiyle birlikte 2016 yılında FOX'ta yayımlanan Rüzgarın Kalbi adlı dizide rol almıştır.
Oyuncu son olarak, 2019 yılında Atv'de yayımlanan Kimse Bilmez adlı dizide "Süleyman (Pilot)" karakterini canlandırmıştır.