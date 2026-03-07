SGK Emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimi 2026! Ramazan Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak, zam geldi mi? 4A, 4B, 4C'li...

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi ödeme takvimi için gözler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması beklenen ödemelerin SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamında farklı günlerde yapılması planlanıyor. Geçtiğimiz yıl 4 bin lira olarak ödenen ikramiyenin 2026 yılında artırılıp artırılmayacağı ise kamuoyunun en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Konuya ilişkin son açıklama ise Abdullah Güler’den geldi.

1 /6 Ramazan Bayramı yaklaşırken yaklaşık 17 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren bayram ikramiyesi yeniden gündeme geldi. Ödemelerin hangi tarihte yapılacağı ve ikramiye tutarının artıp artmayacağı araştırılırken, ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında maaş alan vatandaşların ikramiyeleri, maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara yatırılacak.

2 /6 2026 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR? Bu yıl yapılan açıklamardan anlaşıldığı üzere emekli ikramiyesine zam beklenmiyor. Geçtiğimiz yıl % 33,3'lük zamla 4 bin TL'ye yükseltilen emekli bayram ikramiyesi Ramazan Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına 4.000 TL olarak yatırılması bekleniyor.

3 /6 AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ ZAM AÇIKLAMASI! Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Ak Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.

4 /6 KÜRESEL RİSKLER VE KAYNAK SORUNU Özel bir kaynak oluşturulması gerektiğini ve ekonomik zorlukların sürdüğünü belirten Güler, bölgesel savaş risklerinin enerji maliyetleri üzerindeki etkisine dikkat çekti. Güler, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar malum. Bizim Orta Vadeli Program’a (OVP) uygun olarak bütçe disiplinine azami dikkat etmemiz gerekiyor. Durum bundan ibaret" diyerek mevcut tabloda bir artışın öngörülmediğini kaydetti.

5 /6 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK? Ramazan Bayramı bu yıl 20-22 Mart tarihleri arasında idrak edilecek. Bayramdan bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenen bayram ikramiyelerinin 9-13 Mart haftasında hesaplara yatırılması bekleniyor.