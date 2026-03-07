Yeni Şafak
Kars hava durumu: Tipi nedeniyle yolcular mahsur kaldı

Kars hava durumu: Tipi nedeniyle yolcular mahsur kaldı

11:557/03/2026, Cumartesi
Kars'ta tipi ve buzlanma
Kars'ta tipi ve buzlanma

Kars’ın Selim ilçesinde tipi nedeniyle, sürücüler, araçlarıyla yolda mahsur kaldı. Kars-Digor kara yolu 2 bin 286 rakımlı Hanlar Geçidi'nde de sürücüler zor anlar yaşadı. Yoğun buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan minibüs, kara saplandı. Seyir halindeki başka bir araç ise devrildi. Her iki kazada da yaralanan olmadı.

Kars’ta etkili olan tipi ulaşımı olumsuz etkiledi. Yoğun kar nedeniyle Selim ilçesi Aşağıdamlapınar köyü yolunda 3 araç kaldı. Sürücülerin yardım çağrısı üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yürütülen çalışmada, yolda kalan kişileri araçlarıyla birlikte kurtarıp güvenli bölgeye ulaştırdı.

Muş'ta kar etkili oldu

Muş’un Malazgirt ilçesinde Mart ayının ilk haftasında etkili olan kar yağışı ilçeyi yeniden beyaza bürüdü.Bahar havasının beklenildiği günlerde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Gece saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başlayan ve sabahın erken saatlerinde lapa lapa yağmaya devam eden kar, kısa sürede ilçe genelini beyaz örtüyle kapladı. Mart ayında havaların ısınmasını bekleyen Malazgirtliler, güne kar sürprizi ile uyandı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığında da hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde ve köylerde park halinde bulunan araçlar ile traktörler kar altında kaldı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerini temizleyerek güne başlarken, çocuklar ise yağan karın tadını çıkardı.


