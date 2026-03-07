Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' savunması yaptı

Karısını iple boğdu: 'Hiçbir şey hatırlamıyorum' savunması yaptı

10:427/03/2026, Cumartesi
IHA
Sonraki haber

Adana’da kocası tarafından öldürülen 3 çocuk annesinin, küfürleşmeden dolayı çıkan kavgaya kurban gittiği ortaya çıktı. Kavga sırasında eline geçen iple karısını boğarak öldüren kocanın, "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.

Olay, 5 Mart günü saat 23.30 sıralarında Sarıçam İlçesine bağlı Elif Su Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 kızları olan Naim A. (53) ve Nesrin A. (48) çifti bir süredir aile içi sebeplerden dolayı tartışma yaşıyordu.

Olay günü yaşanan bir tartışma sırasında çift birbirine küfür etti. Bunun ardından Naim ve Nesrin çifti arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle Naim A., eşi Nesrin A.’yı önce darp etti sonra eline geçen bir iple boğdu. Ardından ise 112 Acil Çağrı Merkezine arayarak "Karımı öldürdüm" diye kendisini ihbar etti.



Bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Nesrin A.’ın öldüğü belirledi. Naim A. ise Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Nesrin A.’ın Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi yapıldıktan sonra defnedildi.

"Yere ittim düştü, gerisini hatırlamıyorum"

Emniyetteki sorgusunda Naim A., "Kavga sırasında ittim yere düştü. Sonrasında cinnet getirdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Pişmanım" dediği öne sürüldü.

İşlemlerinin ardından "Kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

#Hatay
#Kadına Şiddet
#Cinayet
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete 7 Mart atama ve görevden alma kararları