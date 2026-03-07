Cumhurbaşkanı Erdoğan IKBY Başkanı Barzani ile telefonda görüştü: Gündem bölgesel çatışmalar

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan çatışma süreci, son gelişmeler ve Türkiye’nin sürece ilişkin tutumu ele alındı. Erdoğan, Türkiye’nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun çalışmalar yürüttüğünü vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, bölgedeki çatışma sürecinin seyri ve son gelişmeler masaya yatırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bu kritik süreçte Irak’ın yanında olduğunu belirtti.
Erdoğan, terör örgütleri ve beraberindeki bazı gruplarda son günlerde yaşanan hareketliliğin yakından takip edildiğini kaydederek, Türkiye’nin bölgedeki çatışmaları sona erdirmek ve müzakerelere dönüşü sağlamak için yoğun bir şekilde çalıştığını ifade etti.
Görüşmede ayrıca her iki lider, “Terörsüz Türkiye” sürecinin önemine vurgu yaptı.