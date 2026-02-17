Neçirvan Barzani'den PKK'ya: IKBY'deki model Suriye'de tutmaz

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle kapsamlı bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasına vardı.

Ülkede iç savaş sonrası yeni dönemin en kritik adımlarından biri olarak değerlendirilen gelişmeyle üniter yapı korundu, tek Suriye çatısı altında buluşulması için tarihi adım atılmış oldu.

Bu süreçte Türkiye'nin rolü de dikkat çekti.

Sürecin en kritik dış aktörlerinden biri olarak öne çıkan Türkiye, uzun süredir PKK/YPG’nin tasfiye edilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini savundu.

Suriye'de yaşanan bu gelişmelere ve Türkiye'nin rolüne ilişkin ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rudaw'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin desteği olmasaydı birçok şey gerçekleştirilemezdi"

Suriye'de yaşanan bu süreçte Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Barzani, "Şunu söyleyebilirim ki; Türkiye’nin rolü çok olumluydu ve Türkiye’nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi." dedi.

Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları devam ederken Türkiye'nin devreye girip bölgedeki vatandaşları tahliye etmesini örnek gösteren Barzani, Türkiye'nin çok büyük bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin, PKK/YPG ile Suriye hükümetinin ortak bir anlaşmaya varması için yardımcı bir rol oynadığını kaydeden Barzani, "Benim gördüğüm ve müşahede ettiğim kadarıyla rolleri çok yapıcı olmuştur." dedi.

"Yapılanlar Şam için de Kürtler için de en iyi olabilecek şeyler"

Suriye'deki Kürtlerin anayasal haklarla korunacağına dair süreçle ilgili de konuşan Barzani, "Şam’a sorarsanız, Kürtlere çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrimce yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir." ifadelerini kullandı.

Barzani'nin dikkat çektiği bir diğer konu ise Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetim yapısı ile bunu Suriye üzerinden kıyaslaması oldu.

"IKBY'deki model Suriye'de tutmaz"

Suriye'nin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmaları yönünde siyaset izlediklerini ifade eden Barzani, ülkedeki Kürtlerin şu ana kadar özerklik talebinin bulunmadığı hatırlatılınca, "Bu konuda (özerklik) gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı’nda sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye’ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz." dedi.







