Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Neçirvan Barzani'den PKK'ya: IKBY'deki model Suriye'de tutmaz

Neçirvan Barzani'den PKK'ya: IKBY'deki model Suriye'de tutmaz

00:2917/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Barzani, Türkiye'nin Suriye'deki sürecin en kritik aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.
Barzani, Türkiye'nin Suriye'deki sürecin en kritik aktörlerinden biri olduğunu vurguladı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, terör örgütü PKK/YPG ile Şam arasındaki anlaşma sürecinde Türkiye’nin belirleyici rolüne dikkat çekerek, “Türkiye’nin desteği olmasaydı birçok şey gerçekleştirilemezdi” dedi. Ankara’nın sahadaki yapıcı etkisinin süreci hızlandırdığını vurgulayan Barzani, uzlaşının hem Şam hem de Kürtler açısından dengeli bir zemin oluşturduğunu ifade etti. Barzani ayrıca Irak’taki modelin Suriye’ye taşınamayacağını belirterek, “IKBY’deki model Suriye’de tutmaz” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamalar, Suriye’de üniter yapının korunarak yeni bir siyasi denge kurulmaya çalışıldığını ortaya koydu.

Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, Şam yönetimiyle kapsamlı bir ateşkes ve entegrasyon anlaşmasına vardı.

Ülkede iç savaş sonrası yeni dönemin en kritik adımlarından biri olarak değerlendirilen gelişmeyle üniter yapı korundu, tek Suriye çatısı altında buluşulması için tarihi adım atılmış oldu.

Bu süreçte Türkiye'nin rolü de dikkat çekti.

Sürecin en kritik dış aktörlerinden biri olarak öne çıkan Türkiye, uzun süredir PKK/YPG’nin tasfiye edilmesi ve Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini savundu.

Suriye'de yaşanan bu gelişmelere ve Türkiye'nin rolüne ilişkin ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Rudaw'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Türkiye'nin desteği olmasaydı birçok şey gerçekleştirilemezdi"

Suriye'de yaşanan bu süreçte Türkiye ile sürekli iletişim halinde olduğunu ifade eden Barzani, "Şunu söyleyebilirim ki; Türkiye’nin rolü çok olumluydu ve Türkiye’nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi." dedi.

Halep'te terör örgütü PKK/YPG'nin saldırıları devam ederken Türkiye'nin devreye girip bölgedeki vatandaşları tahliye etmesini örnek gösteren Barzani, Türkiye'nin çok büyük bir rol oynadığını söyledi.

Türkiye'nin, PKK/YPG ile Suriye hükümetinin ortak bir anlaşmaya varması için yardımcı bir rol oynadığını kaydeden Barzani, "Benim gördüğüm ve müşahede ettiğim kadarıyla rolleri çok yapıcı olmuştur." dedi.

"Yapılanlar Şam için de Kürtler için de en iyi olabilecek şeyler"

Suriye'deki Kürtlerin anayasal haklarla korunacağına dair süreçle ilgili de konuşan Barzani, "Şam’a sorarsanız, Kürtlere çok şey verdiklerini düşünebilirler. Kürtlere sorarsanız, çok az şey aldıklarını düşünebilirler. Ancak şahsi fikrimce yapılanlar her iki taraf için de iyi olabilecek şeylerdir." ifadelerini kullandı.

Barzani'nin dikkat çektiği bir diğer konu ise Irak'taki Kürt Bölgesel Yönetim yapısı ile bunu Suriye üzerinden kıyaslaması oldu.

"IKBY'deki model Suriye'de tutmaz"

Suriye'nin birleşik bir Suriye çerçevesinde iyi bir neticeye ulaşmaları yönünde siyaset izlediklerini ifade eden Barzani, ülkedeki Kürtlerin şu ana kadar özerklik talebinin bulunmadığı hatırlatılınca, "Bu konuda (özerklik) gerçekçi olmalıyız. Irak Kürdistanı’nda sahip olduğumuz modelin aynısını Suriye’ye kopyalayabileceğimizi düşünürsek, bu mümkün olmaz." dedi.



#Neçirvan Barzani
#IKBY
#Suriye
#Kürtler
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle: 500 bin konut Sakarya kura çekimi ekranı