Zonguldak'taki maden göçüğünden acı haber: İki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

Zonguldak'taki maden göçüğünden acı haber: İki işçinin cansız bedenine ulaşıldı

20:0516/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Göçükte mahsur kalan üç madenciden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.
Göçükte mahsur kalan üç madenciden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte üç işçi mahsur kaldı. Olay bölgesine AFAD, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu bir işçi yaralı kurtarılırken, iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaşanan göçükle ilgili soruşturma başlatıldığını ve tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yaşanan maden ocağındaki göçükten acı haber geldi.

Göçüğün ardından bir işçi sağ olarak kurtarılırken, iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Gelik Beldesinde Dağbaca mevkiinde bulunan Hüseyin Bektaş’a ait maden ocağında göçük meydana geldi, üç işçi göçük altında kaldı.

İşçileri kurtarmak için çalışma başlatıldı

Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi, jandarma, AFAD ve TTK arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

İsmet Kabuk isimli işçi yürütülen çalışmalar sonucu ocaktan yaralı olarak çıkarılarak hastaneye götürülürken, diğer iki işçi Ziya Kiret (60) ve Veysel Oruçoğlu (46) için arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

Acı haber geldi

Yürütülen çalışmalar sonucu Kiret ve Oruçoğlu'nun cansız bedenlerine ulaşıldı.

Soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir maden ocağında yaşanan göçükle ilgili soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabındaki paylaşımda, göçükle ilgili Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olayla ilgili iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş olup, teknik incelemeleri yürütmek üzere maden mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle titizlikle devam etmektedir. Göçükten sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Enkaz altında bulunan iki işçimize ulaşmak için arama-kurtarma ekipleri koordineli ve yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Soruşturma, çok yönlü ve hassasiyetle devam etmektedir."



