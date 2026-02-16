Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı

15:1216/02/2026, Pazartesi
G: 16/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Zonguldak
Zonguldak

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. Göçükten çıkartılan bir işçi ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ocakta göçük oluştu. Göçük sırasında yer altında bulunan 3 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve maden kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ocak içinde arama-kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.

1 kişiye ulaşıldı

Göçükte mahsur kalan 3 işçiden İsmet Kabuk, yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.

Zonguldak Gelik Belediye Başkanı Burhan Sezgin olayla ilgili açıklamada bulundu. Sezgin,
"1 kişiye ulaştık. Kurtarma çalışmaları sürüyor."
dedi.



#Zonguldak
#maden ocağı
#göçük
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Karaman kura çekiliş sonuçları: 500 bin konut Karaman TOKİ kazananlar tam isim listesi