Zonguldak’ta maden ocağında göçük: 3 işçi mahsur kaldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. Göçükten çıkartılan bir işçi ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir kömür madeni ocağında göçük meydana geldi. İlk bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ocakta göçük oluştu. Göçük sırasında yer altında bulunan 3 işçinin mahsur kaldığı öğrenildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve maden kurtarma ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin ocak içinde arama-kurtarma çalışması başlattığı belirtildi.
1 kişiye ulaşıldı
Göçükte mahsur kalan 3 işçiden İsmet Kabuk, yaralı olarak kurtarıldı. Diğer 2 kişinin kurtarılması için çalışmalar devam ediyor.