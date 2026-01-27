Zonguldak’ta 6 ruhsatsız maden ocağı kapatıldı

Hafta boyunca yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 25 şahıs (21’i 0-5 yıl, 1’i 5-10 yıl, 3’ü 10 yıl üzeri) ile ifade vermeye yönelik aranan 39 kişi olmak üzere toplam 64 şahıs yakalandı.

Ruhsatsız maden ocaklarına yönelik denetimler de hız kesmedi. 12 farklı noktada yapılan denetimler sonucunda 6 kaçak maden ocağı kapatıldı.

Narkotik ekiplerinin düzenlediği 13 operasyonda ise metamfetamin, sentetik kannabinoid ve bonzai gibi çeşitli uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.

Öğrencilerin güvenliği için 63 okul ve çevresi mercek altına alındı. Bu kapsamda 356 şahıs sorgulanırken, 8 metruk bina ve 38 umuma açık yer kontrol edildi. Trafik denetimlerinde ise 7 bin 668 araç kontrol edilerek 2 bin 416 şahıs sorgulandı.

Denetimlerde 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 tabanca fişeği, 5 tüfek ve 300 tüfek fişeği ele geçirildi. Düzensiz göçlerle ilgili yapılan 3 denetimde bin 822 kişi sorgulandı.







