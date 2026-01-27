Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi son dakika değişti mi?

MEVCUT İKRAMİYE 4 BİN TL, YENİ RAKAM MASADA

Hâlihazırda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 4 bin lira seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan ikramiye için bu yıl yeni bir artış gündemde. Kulislerde 5 bin ve 5 bin 500 lira seçenekleri öne çıkarken, ikramiyenin 5 bin liranın altında kalmamasına kesin gözüyle bakılıyor.