Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi zamlanacak mı, ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı bayram ikramiyesi son dakika değişti mi?

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyelerine çevrildi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler, 2026 yılı için ikramiyelere yapılması beklenen artış oranını merakla takip ediyor.
Emekli bayram ikramiyelerinde artış için gözler TBMM’ye çevrildi. Geçtiğimiz yıl 4 bin liraya yükseltilen ikramiyelerin 2026 yılında ne kadar olacağı, Meclis’ten çıkacak yasal düzenleme sonrası netlik kazanacak.
BAYRAM İKRAMİYESİNDE TAKVİM NETLEŞİYOR
Emeklilerin merakla beklediği bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Ramazan ayının 19 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle, ikramiye ödemelerinin her yıl olduğu gibi bayramdan yaklaşık bir hafta önce yapılması bekleniyor. Mevcut takvime göre ödemelerin mart ayının ikinci haftasında, 11-12 Mart tarihlerinde hesaplara yatırılması öngörülüyor.
MEVCUT İKRAMİYE 4 BİN TL, YENİ RAKAM MASADA
Hâlihazırda emeklilere ödenen bayram ikramiyesi 4 bin lira seviyesinde bulunuyor. Geçtiğimiz yıl 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılan ikramiye için bu yıl yeni bir artış gündemde. Kulislerde 5 bin ve 5 bin 500 lira seçenekleri öne çıkarken, ikramiyenin 5 bin liranın altında kalmamasına kesin gözüyle bakılıyor.
İKİ BAYRAMDA TOPLAM 10 BİN TL ÖDEME İHTİMALİ
İkramiyenin 5 bin lira olarak belirlenmesi halinde emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplam 10 bin lira ödeme almış olacak. Nihai tutar ise Meclis’te yapılacak yasal düzenlemenin ardından kesinleşecek.
DUL VE YETİMLERE HİSSE ORANINDA ÖDEME
Bayram ikramiyesi, dul ve yetim maaşı alanlara hisse oranlarına göre ödeniyor. Mevcut sistemde yüzde 75 hisseye sahip olanlara ikramiyenin yüzde 75’i, yüzde 50 hisseye sahip olanlara yarısı, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise dörtte biri yatırılıyor. Yeni tutar belirlenirse aynı oranlama korunacak.
EŞİT ÖDEME MODELİ TARTIŞILIYOR
İkramiyelerin tüm emeklilere eşit ödenmesi konusu yeniden gündemde. Yüksek maaş alan emekliler ile düşük maaş alanların aynı ikramiyeyi almasının adil olup olmadığı tartışılırken, düşük gelirli emeklilere daha yüksek ikramiye verilmesini öngören alternatif modeller de konuşuluyor. Ancak mevcut sistemde anayasanın eşitlik ilkesi gereği tüm emeklilere aynı tutar ödeniyor.
NİHAİ KARAR MECLİS’TEN ÇIKACAK
Bayram ikramiyesine ilişkin tutar ve ödeme detayları, Meclis’te yapılacak düzenlemenin ardından netleşecek. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından ödemeler belirlenen takvim doğrultusunda emeklilerin hesaplarına yatırılacak.