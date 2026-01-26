TOKİ kura takvimi 26 Ocak-1 Şubat: TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? Sırada hangi ilde kura var? İşte tarihler





Kura çekimleri 29 Aralık’ta başladı

TOKİ kura çekimi süreci 29 Aralık 2025 itibarıyla resmen başlatıldı. Takvime göre hak sahiplerini belirleyen kura çekimleri, tüm iller tamamlanana kadar devam edecek. Bu kapsamda Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan gibi birçok ilde çekilişler tamamlandı.





25 Ocak Pazar günü Giresun’da 1.676 konut için yapılan kura çekimiyle birlikte süreçte önemli bir eşik daha geride kaldı.