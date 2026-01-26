TOKİ kura takvimi 26 Ocak-1 Şubat: TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? Sırada hangi ilde kura var? İşte tarihler

TOKİ kura takvimi 26 Ocak - 1 Şubat 2026 haftasında da yoğun şekilde takip ediliyor. 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri noter huzurunda sürerken, sonuçlar e-Devlet ve TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden anlık olarak görüntülenebiliyor. Son olarak Giresun etabının tamamlanmasıyla 32 ilde süreç sona erdi; hak sahibi belirlenen konut sayısı 121 bin 265’e yükseldi. Peki TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman? İşte tarihler ve detaylar...
TOKİ kura takvimi 26 Ocak – 1 Şubat 2026 haftasında yeniden şekillendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 500 Bin Sosyal Konut projesinde kura çekimleri il il devam ederken, başvuru yapan vatandaşlar sonuçlara e-Devlet ve TOKİ’nin resmi platformları üzerinden erişebiliyor. Noter huzurunda yapılan çekilişler, TOKİ’nin yayın kanallarında canlı olarak takip edilebiliyor.
Kura çekimleri 29 Aralık’ta başladı
TOKİ kura çekimi süreci 29 Aralık 2025 itibarıyla resmen başlatıldı. Takvime göre hak sahiplerini belirleyen kura çekimleri, tüm iller tamamlanana kadar devam edecek. Bu kapsamda Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan gibi birçok ilde çekilişler tamamlandı.
25 Ocak Pazar günü Giresun’da 1.676 konut için yapılan kura çekimiyle birlikte süreçte önemli bir eşik daha geride kaldı.
32 il tamamlandı, 121 bin 265 konutta hak sahipleri belirlendi
TOKİ’nin paylaştığı verilere göre, Giresun etabının da tamamlanmasıyla kura çekimi biten il sayısı 32’ye çıktı. Hak sahibi belirlenen toplam konut sayısı ise 121 bin 265’e ulaştı. Her ilde kura çekimi sonuçlandıktan sonra asil ve yedek listeler, TOKİ’nin ilgili il sayfası üzerinden duyuruluyor. Böylece vatandaşlar, kendi başvurularına dair sonucu hızlı ve kolay biçimde kontrol edebiliyor.
26 Ocak-1 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi (il il listesi)
Bakan Murat Kurum’un paylaştığı son bilgilere göre, Ocak ayının son günleri ve Şubat başında gerçekleşecek TOKİ kura takvimi şöyle:
27 Ocak Salı: Kilis – 1.250 konut
28 Ocak Çarşamba: Sinop – 1.134 konut
29 Ocak Perşembe: Niğde – 1.030 konut
30 Ocak Cuma: Ordu – 2.050 konut / Aksaray – 827 konut / Karabük – 1.600 konut
31 Ocak Cumartesi: Bartın – 850 konut / Samsun – 6.397 konut / Nevşehir – 2.368 konut
TOKİ Ankara kura çekilişi ne zaman?
Başkent Ankara’da kura bekleyen vatandaşların merakla takip ettiği tarihe ilişkin henüz resmi açıklama gelmedi. Ankara TOKİ kura çekimi tarihi belli olduğunda sayfamızda yer alacak.
TOKİ sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek?
TOKİ’nin açıkladığı takvime göre konut teslimatlarında öncelik deprem bölgesine verilecek. Buna göre ilk teslimatların deprem bölgesinde 2026 yılı içinde, diğer illerde ise Mart 2027 döneminde başlaması planlanıyor.