Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre berat gecesi, 2 Şubat 2026 Pazartesi gecesi idrak edilecek. Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan bu mübarek gece; dua, tevbeye yöneliş ve nafile ibadetlerle değerlendiriliyor. Ramazan ayı öncesinde önemli bir manevi hazırlık fırsatı olarak görülüyor.
Diyanet takvimine göre berat gecesi ne zaman?
Diyanet kaynaklarında yer alan bilgilere göre berat gecesi, hicrî takvimde Şaban ayının 14’ünü 15’ine bağlayan geceye denk geliyor. 2026 yılında bu gece, miladî takvimde 2 Şubat Pazartesi gecesine karşılık geliyor.
Berat gecesinde oruç tutulur mu?
Berat gecesini ihya etmek isteyen Müslümanlar, bu geceyi ibadetle değerlendirmeye çalışırken gündüzünde oruç tutulup tutulmayacağını da araştırıyor. Rivayet edilen hadiste; Şaban ayının ortasına denk gelen bu gecenin ibadetle geçirilmesi ve gündüzünde oruç tutulması tavsiye ediliyor.
Berat gecesi nedir, anlamı nedir?
Berat kelimesi; kurtuluş, arınma ve bağışlanma manalarıyla anılıyor. Kaynaklarda bu gecenin, günahların affı ve rahmete yöneliş açısından müstesna bir zaman dilimi olduğuna işaret ediliyor. Berat gecesi, Ramazan ayına yaklaşılırken manevi hazırlığın güçlendiği geceler arasında kabul ediliyor
Kandillerde oruç tutmayla ilgili dinî bir gereklilik var mıdır?
Hz. Peygamber (s.a.s.), “Şaban’ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…” (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bk. Tirmizî, Savm, 39 [739]) Diğer taraftan Hz. Peygamber (s.a.s.), Zilhiccenin ilk dokuz günü (Ebû Dâvûd, Savm, 61 [2437]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]), pazartesi ve perşembe günleri, âşûrâ ve arefe günü oruç tutar (Müslim, Sıyâm, 196-197 [1162]; Nesâî, Sıyâm, 70 [2372]; İbn Mâce, Sıyâm, 41-42 [1733, 1739-1740]), pazartesi orucunu soranlara; “Bugün benim doğduğum ve Peygamber olarak gönderildiğim -veya Kur’ân’ın bana vahyedildiği- gündür.” (Müslim, Sıyâm, 197-198 [1162]) diye cevap verirdi.
Bu ve benzeri rivâyetlere dayanarak bazı İslâm âlimleri dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu söylemişlerdir.
Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Mübarek geceleri nasıl değerlendirmek gerekir?
Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş (Buhârî, Savm, 6 [1901]; Müslim, Salâtü’l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma‘rifetü’s-sünen ve’l-âsâr, 4/420 [6676]), kendisi de bizzat değerlendirmiştir. (Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû’, 5/42-43) Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.
