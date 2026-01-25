Jeopolitik gerilim Emtiayı vurdu: Altın rekora koştu

Emtia piyasalarında hafta boyunca fiyatlamalar, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland ve İran başlıklarında verdiği mesajlar ile ABD’den gelen makroekonomik veriler arasında gidip geldi. Jeopolitik risk algısının güçlenmesi güvenli liman talebini artırırken, dolar endeksindeki zayıflama değerli metalleri yukarı taşıdı. Brent petrol ise arz endişeleriyle haftayı artıda kapattı.
Emtia piyasalarında geride kalan hafta, jeopolitik riskler, Fed beklentileri ve ABD’den açıklanan büyüme ile PMI verileri ekseninde dalgalı bir seyirle tamamlandı. Özellikle Trump’ın Grönland konusundaki açıklamaları ve İran’a yönelik mesajları, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesinde belirleyici oldu.
WEF Davos toplantısından gelen açıklamalar izlenirken piyasalar bir yandan küresel büyüme görünümünü, diğer yandan enflasyon ve faiz patikasını fiyatladı. ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentileri aşan büyüme performansı talep görünümünü desteklerken, para piyasalarında Fed’in gelecek haftaki toplantısında faizi sabit bırakacağı beklentisi öne çıktı.
Değerli metallerde güvenli liman rüzgârı
Jeopolitik tansiyonun sürmesi, dolar endeksindeki düşüş ve Fed’in ilerleyen aylarda faiz indirimine gidebileceği beklentileriyle değerli metallerde güçlü bir yükseliş izlendi. Merkez bankalarının alımları ve ETF tarafındaki hareketlilik de bu tabloyu destekledi.
Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin dolar eşiğini test ederek rekorunu yeniledi ve haftayı zirveye yakın seviyeden kapattı. Gümüş de hem siyasi risklerin oluşturduğu talep hem de sanayi metali niteliğiyle güçlenen fiziki alımların etkisiyle tarihi seviyelere çıktı. Platin “görece daha ucuz alternatif” algısıyla öne çıkarak rekor kırarken, paladyum da yükselişe eşlik etti.
Baz metallerde kurşun dışında artış
Baz metaller cephesinde ise haftalık görünüm genel olarak pozitifti. Şili’de dünyanın en büyük bakır madenlerinden Escondida’da sözleşmeli işçilerin greve gitmesi ve ulaşımın geçici olarak aksaması arz tarafına dair endişeleri artırdı. ABD’de ise Minnesota’nın kuzeyinde mineral açısından zengin bölgede getirilen madencilik kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik tasarının Temsilciler Meclisi’nden geçmesi izlenen başlıklardan biri oldu.
Tezgâh üstü piyasada nikel, çinko, bakır ve alüminyum yükselirken; kurşun sınırlı düşüşle negatif ayrıştı.
Petrol ve doğal gaz: arz endişeleri fiyatı taşıdı
Enerji piyasalarında Brent petrol, Trump’ın Grönland söyleminde yumuşama işaretleri ve Ukrayna savaşının bitebileceğine dönük haber akışına rağmen, İran’a ilişkin olası askeri müdahale iması sonrası oluşan arz endişeleriyle yukarı yönlü hareket etti. Kazakistan’daki iki büyük sahada geçici kapanmaların arzı daraltabileceği beklentisi ile Venezuela’nın düşük ihracat verileri de fiyatlamaya etki etti.
Öte yandan Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebi artış tahminini yukarı revize etti. Doğal gaz tarafında ise ABD’deki sert kış koşulları, kaya gazı üretim bölgelerinde üretimi baskılayarak fiyatları yukarı taşıdı.
Tarım emtialarında karışık görünüm
Tarım emtiaları ise hava koşullarının etkisiyle yön bulmakta zorlandı. ABD’de kış şartlarının mahsul zararına yol açabileceği endişesi fiyatları dalgalandırırken; Güney Amerika’da Brezilya ve Arjantin’de farklı hava koşulları ile ihracat talebine dönük sinyaller de fiyatlara yön verdi.
Chicago Ticaret Borsası’nda pirinç, buğday, mısır ve soya fasulyesi haftayı yükselişle tamamlarken; Intercontinental Exchange’te kahve, şeker ve pamuk geriledi. Kakao fiyatları ise haftayı sert düşüşle kapattı.