Jeopolitik gerilim Emtiayı vurdu: Altın rekora koştu

Altının ons fiyatı hafta içinde 5 bin dolar eşiğini test ederek rekorunu yeniledi ve haftayı zirveye yakın seviyeden kapattı. Gümüş de hem siyasi risklerin oluşturduğu talep hem de sanayi metali niteliğiyle güçlenen fiziki alımların etkisiyle tarihi seviyelere çıktı. Platin “görece daha ucuz alternatif” algısıyla öne çıkarak rekor kırarken, paladyum da yükselişe eşlik etti.