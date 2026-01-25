Kamu personel alımı iş ilanları güncellendi: KPSS’li ve KPSS’siz kamu memur ve işçi alımı yapan kurumlar hangileri?

Kamu personel alımlarına ilişkin ilanlar güncellendi. Memur ve işçi kadroları için yayımlanan yeni başvurular; sınavlı ve sınavsız seçenekleriyle birçok aday tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları birimlerde belirli dönemlerde farklı unvan ve şartlarda personel istihdamı gerçekleştirebiliyor. KPSS puanı ile yapılan alımların yanında, bazı kurumlar KPSS şartı aramadan da başvuru kabul edebiliyor. Başvuru şartları ve özel nitelikler ise ilanı yayımlayan kurumun kontenjan ve kadro ihtiyacına göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, güncel süreçte KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapan kurumlar hangileri? İşte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinden kamu personel alımı sürecine dair detaylar.