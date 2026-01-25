Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kamu personel alımı iş ilanları güncellendi: KPSS’li ve KPSS’siz kamu memur ve işçi alımı yapan kurumlar hangileri?

Kamu personel alımı iş ilanları güncellendi: KPSS’li ve KPSS’siz kamu memur ve işçi alımı yapan kurumlar hangileri?

09:2625/01/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kamu personel alımına ilişkin ilanlar yenilendi. Memur ve işçi kadroları için açılan başvurular; sınavlı ve sınavsız seçeneklerle birçok adayın gündeminde yer alıyor. Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları alanlarda dönem dönem farklı unvan ve niteliklerde personel alımı yapıyor. KPSS puanı ile yapılan alımların yanı sıra, bazı kurumlar KPSS şartı aramadan da başvuru kabul edebiliyor. Başvuru koşulları ise ilan veren kurumun kadro ihtiyacına göre değişiklik gösterebiliyor. Peki, güncel dönemde KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapan kurumlar hangileri? İşte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinden kamu personel alımı sürecine dair ayrıntılar.

Kamu personel alımlarına ilişkin ilanlar güncellendi. Memur ve işçi kadroları için yayımlanan yeni başvurular; sınavlı ve sınavsız seçenekleriyle birçok aday tarafından yakından takip ediliyor. Kamu kurumları, ihtiyaç duydukları birimlerde belirli dönemlerde farklı unvan ve şartlarda personel istihdamı gerçekleştirebiliyor. KPSS puanı ile yapılan alımların yanında, bazı kurumlar KPSS şartı aramadan da başvuru kabul edebiliyor. Başvuru şartları ve özel nitelikler ise ilanı yayımlayan kurumun kontenjan ve kadro ihtiyacına göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki, güncel süreçte KPSS’li ve KPSS’siz personel alımı yapan kurumlar hangileri? İşte Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinden kamu personel alımı sürecine dair detaylar.

KAMU PERSONEL ALIMI İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

#Kamu personel alımı iş ilanları
#Kamu personel alımı ilanı
#KPSS alımı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Samsun kura çekilişi ne zaman? Samsun TOKİ kura çekiliş tarihi belli oldu mu, hangi gün yapılacak?