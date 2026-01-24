TOKİ Hatay kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Hatay kura çekimi tarih açıklandı mı, ne zaman?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Hatay’da yapılacak konutlar için geri sayım başladı. Türkiye genelinde kura çekimleri sürerken, başvuru yapan vatandaşlar Hatay etabına odaklandı.
Yüzyılın sosyal konut hamlesinde Hatay etabı merakla bekleniyor. İl il ilerleyen kura çekimlerinin ardından gözler, Hatay’da inşa edilecek konutların hak sahiplerinin belirleneceği tarihe çevrildi.
HATAY TOKİ KONUT KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi çerçevesinde Hatay'da yapılması planlanan 13 bin 289 konut için kura süreci yakından izleniyor. Başvuru sahiplerinin merakla beklediği kura çekim tarihine ilişkin Hatay özelinde henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye genelinde devam eden kura organizasyonlarında bu haftaki son çekilişin 19 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfa'da tamamlanması planlanıyor. Önümüzdeki haftaya ait yeni kura takviminin ise TOKİ tarafından yarın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
YÜZDE 10 PEŞİNAT, 240 AYA VARAN VADE
"Ev Sahibi Türkiye" vizyonuyla hayata geçirilen kampanya çerçevesinde konutlar, yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar uzanan ödeme seçenekleriyle vatandaşlara sunulacak. Proje kapsamında yer alacak 500 bin konutun 200 bini, yaklaşık 80 metrekare büyüklüğünde 2+1 dairelerden oluşacak.
Konutların 150 bini 65 metrekarelik 2+1, diğer 150 bini ise 55 metrekarelik 1+1 tipinde planlandı. Böylece farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap eden geniş bir konut yelpazesi oluşturulması hedefleniyor.
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.
İLK TESLİMAT TARİHİ
Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.