Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Papara Park'ta oynanan mücadele bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.





Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Paul Onuachu ve 84. dakikada Zubkov kaydetti. Konuk takımın tek golü 61. dakikada Diabate'den geldi.





Kasımpaşa'da Kerem Demirbay 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.





Ligde 3. sırada yer alan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, bu galibiyetin ardından puanını 41'e yükseltti ve maç fazlasıyla zirve ile arasındaki farkını 2'ye indirdi. Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa ise 16 puanda kaldı.





İlk 11'de tek değişiklik





Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.





Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.





Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.





Onuachu golle döndü





Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.

Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.





İkinci yarıda oyuna giren Onuachu, 51. dakikada fileleri havalandırdı.









Yeni transfer hemen ilk 11'de





Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.





Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.





Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.









Maçın önemli dakikaları

3. dakikada ceza alanı dışından Oulai'nin şutunda kaleci Gianniotis, topu kornere çeldi.





10. dakikada Kasımpaşa savunmasında Opoku'nun kafa ile uzaklaştırmak istediği top penaltı noktasında uygun durumdaki Zubkov'da kaldı. Bu futbolcunun şutunda top Augusto'ya çarparak kaleden uzaklaştı.





33. dakikada Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.





Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.





48.dakikada İrfan Can Kahveci'nin soldan kullandığı serbest atışta, arka direkte Winck'in kafa vuruşunda, kaleci Onana topu kornere çeldi.





51. dakikda Trabzonspor, golü buldu. Oulai, rakibinden kaptığı topu ceza alanı içindeki Onuachu'ya aktardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda top yan direğe çarparak kaleci Gianniotis'in solundan filelere gitti: 1-0.





56. dakikada Muçi'nin soldan ortasında. ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Gianniotis, iki hamlede yatarak topu kontrol etti.





61. dakikada Kasımpaşa, beraberliği yakaladı. İrfan Can Kahveci'nin orta alandan ara pasında sağdan ceza alanına giren Diabete, kaleci Onana'nın solundan topu filelere gönderdi: 1-1.





63. dakikada sol taraftan Lovik'in pasında ceza alanında Muçi'nin şutunda top yandan auta gitti.





82. dakikada Zubkov'un soldan ortasında, ceza alanı içinde Muçi'nin kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.





84. dakikada Trabzonspor, yeniden öne geçti. Nwakaeme'nin soldan pasında ceza alanı dışında Zubkov'un aşırtma vuruşunda üst direğe çarpan top filelerle buluştu: 2-1.





88. dakikada Ben Quuanes'in ceza alanı sağ çaprazdan şutunda top direğin az farkla üzerinden oyun alanını terk etti.





89. dakikada Kasımpaşa'da üst üste 2 sarı kart gören Kerem Demirbay, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.





Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.















