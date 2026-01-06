Yeni Şafak
Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük skandal: Herkesin gözünden kaçan bir detay ortaya çıktı

Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük skandal: Herkesin gözünden kaçan bir detay ortaya çıktı

Selman Ağrıkan
14:046/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’ın Trabzonspor’u 4-1 mağlup ettiği maçta 78. dakikada yaşanan bir pozisyon, karşılaşma sonrası sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray’ın Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Mücadelenin 78. dakikasında sarı-kırmızılı ekipte Kazımcan Karataş, taç atışını Barış Alper Yılmaz’a kullandı.

Bu esnada yan hakem Serkan Çimen’in ofsayt bayrağını kaldırdığı görüldü.

Maçın hakemi Cihan Aydın ise pozisyona müdahale ederek yardımcısını işaretle uyardı ve bayrağın indirilmesini sağladı.

Karşılaşma sırasında büyük ölçüde gözden kaçan bu an, maçın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yan hakemin hatası 'skandal' olarak değerlendirildi.

Bilindiği üzere futbol kurallarında taç atışlarında ofsayt kuralı geçerli olmuyor.

