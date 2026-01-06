Galatasaray-Trabzonspor maçında büyük skandal: Herkesin gözünden kaçan bir detay ortaya çıktı

Süper Kupa yarı finalinde Galatasaray’ın Trabzonspor’u 4-1 mağlup ettiği maçta 78. dakikada yaşanan bir pozisyon, karşılaşma sonrası sosyal medyada gündem oldu.

1 /6 Galatasaray’ın Süper Kupa yarı finalinde Trabzonspor’u 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

2 /6 Mücadelenin 78. dakikasında sarı-kırmızılı ekipte Kazımcan Karataş, taç atışını Barış Alper Yılmaz’a kullandı.

3 /6 Bu esnada yan hakem Serkan Çimen’in ofsayt bayrağını kaldırdığı görüldü.

4 /6 Maçın hakemi Cihan Aydın ise pozisyona müdahale ederek yardımcısını işaretle uyardı ve bayrağın indirilmesini sağladı.

5 /6 Karşılaşma sırasında büyük ölçüde gözden kaçan bu an, maçın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Yan hakemin hatası 'skandal' olarak değerlendirildi.