Orta son sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı LGS sınavı için geri sayım sürerken başvuru tarihleri de merak konusu oldu. Sınav hazırlıklarını sürdüren öğrenciler başvuruların ne zaman alınmaya başlanacağını sorguluyor. Peki, LGS ne zaman yapılacak? 2026 başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte ayrıntılar.
2026 LGS NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav takvimini duyurdu. Buna göre, 8. sınıf öğrencilerinin gireceği merkezi sınav 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS başvuru kılavuzu henüz yayınlanmadı. Geçen yıl, 15 Haziran 2025 tarihinde yapılan LGS için başvurular 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınmıştı. Bu nedenle, 2026 başvurularının da benzer bir tarihte başlaması bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde öğrenciler ve veliler e-Okul üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Öğrencilerin, sınavda zaman yönetimi ve soru çözüm tekniklerini önceden denemesi büyük avantaj sağlıyor. Soru tiplerini tanımak, özellikle çoktan seçmeli sorularda hızlı ve doğru yanıt verme becerisini geliştirmek, sınav başarısında kritik rol oynuyor.
Bu sene de başvuruların aynı tarihlerde başlaması bekleniyor. Konuya ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.