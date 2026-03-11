Ortaokul 8. sınıf öğrencileri için büyük bir heyecan olan LGS sınavı için geri sayım başladı. Öğrenciler, sınava hazırlıklarını sürdürürken başvuru tarihlerini ve sınavın kesin tarihini merak ediyor. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde alınacak?