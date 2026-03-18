Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala bayram namazı saatleri vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer almaya başladı. Bayram sabahı yurt genelinde camiler sabahın erken saatlerinden itibaren dolup taşacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, il il bayram namazı saatlerini açıklarken Sakarya’da bayram namazının 20 Mart 2026 Cuma günü saat 07:33'te kılınacağı duyuruldu. Bayram namazını cemaatle eda etmek isteyen vatandaşların belirtilen saatten önce camilerde hazır bulunmaları tavsiye ediliyor. Peki bayram namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
Diyanet Sakarya imsakiyesine göre; Sakarya'da bayram namazı sabah saat 07:33'te kılınacak.
Vatandaşların namaz vaktinden en az yarım saat önce camilerde hazır bulunması, hem saf düzeni hem de bayram vaazını dinlemek açısından önem taşıyor.
Bayram namazı ve kılınışı
Bayram namazı, biri Ramazan Bayramında, diğeri Kurban Bayramında olmak üzere yılda iki defa kılınan iki rekâtlı bir namazdır. Bayram namazı Hanefî mezhebinde, Cuma namazının vücub şartlarını taşıyan kimselere vaciptir. Şafii ve Malikilere müekked sünnet, Hanbelilere göre ise farz-ı kifayedir.
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Hangi bayram namazı kılınacaksa niyet ona göre yapılır. Ramazan Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama”
şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazı 1. Rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. Rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.
Bayramın önemi
Bayramlar; sevinç, neşe ve coşkunun topluca hissedildiği, paylaşıldığı ve yaşandığı müstesna günlerdir. Modern dünyanın olabildiğince insanları bireyselleştirip kalabalık içinde yalnızlaştırmasına karşı panzehirdir. Akrabalık bağlarının kolayca kopartılıp atılmasının önüne geçen koca bir settir. Bayramlarımız, bencilleşen, dünyevi menfaatten başka bir şey düşünmeyen insanlara; kardeşliği, paylaşmayı, sıcaklığı ve sevgiyi getiren bir şefkat elidir. Bayramlarımız, küsleri, dargınları barıştırır, öfke ve kinleri yatıştırır. Kucaklaşma ve ziyaretleşme hazzının ev ev, sokak sokak, dalga dalga yayıldığı bir coşku selidir. Bayramlarımız, akrabalıkları, komşulukları, arkadaşlıkları pekiştirir. Yoksul ve fakirleri sevindirir. Yetimlerin elinden tutar, huzurevlerinde yalnızlığa terk edilenlerin bir ümitle beklediği mutluluktur, yüzümüze sevinç katar. Evimize, sokağımıza, mahallemize, köyümüze, şehrimize, ülkemize neşe katar.
Ramazan Bayramını nasıl yaşamalıyız ve neler yapmalıyız
• Erken kalkmak.
• Gusül abdesti almak ve Güzel koku sürünmek.
• Yeni ve temiz elbise giyinmek.
• Namazdan önce tatlı yemek. (Tek sayıda hurma yemek sünnettir)
• Câmiye erken gitmek.
• Giderken tekbir söylemek.
• Camiye gidip gelirken farklı yol kullanmak.
• Müminlere selâm vermek ve onlarla bayramlaşmak Güler yüzlü olmak.
• Fakirlere sadaka vermek.
• Dargınları barıştırmak.
• Akrabalar ve Din kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla hediyeleşmek.
• Kabirleri ziyaret etmek.
• Misafirlere ikram etmek.
• Çok dua ve tevbe etmek.
Her milletin bayramı vardır. Bize de Rabbimiz Kurban ve Ramazan bayramlarını lütfetmiştir.
Bayram duası
Şu bayram sabahında Elimizi açtık huzurunda durduk sana dua edip niyazda bulunuyoruz sen kabul eyle Ya Rabbi
Ey mülkün yegâne sahibi olan Allah'ım! Bizleri sayısız nimetlerle donatan, sıkıntılarımız gideren, dertlerimizin dermanı olan Yüce Rabbimiz!
Biz aciz kullarınız! Sana sığındık. Kapına geldik. Ellerimizi semaya, dillerimizi duaya gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Halimizi Sana arz ediyoruz. Bizleri dergâhında boş çevirme Allah’ım!
Nusret’ini, rahmetini, lütfunu, keremini, inayetini istiyoruz. Lütfeyle Allah’ım!
İlahi Ya Rabbi! Milet olarak deprem gerçeğiyle bir kez daha karşılaştık. Vefat eden binlerce kardeşlerimiz var. Rahmet eyle Allah'ım Senden şifa bekleyen kardeşlerimiz var. Şifa ver Allah’ım
Ahirete irtihal eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah'ım! Ailelerine, yakınlarına ve milletimize sabrı cemil ihsan eyle Allah’ım!
Bu çetin günlerde rahmet ve inayetine her zamankinden daha çok muhtacız. Bizler yardım eyle Allah’ım!
Ya Rabbi! Her türlü zorlukla mücadelede bizlere birlik ve beraberlik, sabır ve metanet basiret ve dirayet lütfeyle. Şefkat ve merhametinle acılarımızı dindir Allah’ım!
Ya Rabbi! Ülkemizi, milletimizi, âlem-i İslam', deprem, sel ve yangın gibi her türlü afetten, kaza ve beladan muhafaza eyle Allah'ım!
Ya Rabbi! Gazabından rahmetine, Senden yine Sana sığınıyoruz. Korktuklarımızda emin, umduklarımıza nail eyle. Bir daha bizlere böyle acılar yaşatma Allah'ım!
Çocuklarımızı iyi bir insan, olgun bir Müslüman olarak yetiştirecek imkanlar lütfeyle.
Çocuklarımızı şeytanın şerrinden, şeytan tıynetli insanların şerlerinden muhafaza eyle. Çocuklarımıza, büyüklerine, milletine, vatanına sadık hayırlı nesiller olarak yetişmeyi nasip eyle.