Gusül abdesti (boy abdesti) İslam'da cünüplükten kurtulmak ve bedensel temizlik sağlamak amacıyla alınan önemli bir ibadettir. Gusül abdesti nasıl alınır sorusu, kadın ve erkeklerde farklılık göstermez. Her iki cinsiyet için de gusül abdesti alınışı belirli adımları içerir. Gusül abdesti almak için niyet edilir, ardından vücut tamamen su ile yıkanır. İlk olarak ağız ve burun temizlenir, daha sonra tüm vücut hiçbir yer kuru kalmayacak şekilde yıkanır. Gusül abdesti, hem ibadetlerin kabulü hem de manevi temizlik için gereklidir. Peki gusül abdesti nasıl alınır, kadın ve erkekler boy abdesti nasıl alır? Gusül abdesti almanın farz veya sünnet olduğu durumlar neler? İşte gusül abdesti ile bilinmesi gerekenler.
Gusül abdesti nedir?
Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır?
Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.
Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker.
Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar.
Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.
Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.
Gusül hangi durumlarda gerekir?
- Cinsel ilişkiden sonra
- Regl veya lohusa kanaması bittikten sonra
- Cünüp olarak ölen bir kişinin cenazesini yıkamak için
- İslam'a yeni giren bir kişinin Müslüman olduğunu ilan ettikten sonra
- Hac veya Umre ibadetlerini yapmak için
Gusül abdesti almadan yapılamayacaklar
Gusül abdesti hangi sıraya göre alınır?
Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir?
Cünüplüyken uyunur mu, yemek yenir mi?
Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır.
Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24). Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23).
Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.
Gusül abdesti niyeti nasıl getirilir?
Gusül abdesti nasıl hangi durumlarda bozulur?
Gusül abdesti, vücudun tümünün yıkanması ile alınan bir abdesttir. Gusül abdesti, aşağıdaki durumlarda bozulur:
Meni ve mezinin çıkması: Meni, cinsel ilişki veya cinsel haz ile dışarı çıkan sıvıdır. Mezi ise cinsel temas veya şehvet uyandıran şeyler sonucunda dışarı çıkan beyaz ve yapışkan bir sıvıdır.
Kadınların hayız veya nifas hali: Hayız, kadının âdet gördüğü dönemdir. Nifas ise kadının doğumdan sonra gördüğü dönemdir.
Büyük bir pisliğin çıkması: Büyük bir pislik, idrar, dışkı, kan ve benzeri pisliklerdir.