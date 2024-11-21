Gusül abdesti hangi sıraya göre alınır?

Gusül abdesti nasıl alınır sorusu, İslam dinine göre belirli durumlarda alınması gereken büyük abdest ile ilgili en sık sorulan sorulardan biridir. Gusül abdesti almak için öncelikle temiz bir niyetle başlanır. Gusül abdesti adımları belli bir sıra takip edilerek yerine getirilir. Gusül abdesti alırken vücudun tamamı su ile yıkanır ve böylece temizlik sağlanır.