Gusül abdesti

, İslam dininde belirli durumlarda alınması gereken bir temizlik ibadetidir. Hem kadınlar hem de erkekler için

gusül abdesti alma

usulü temel olarak aynıdır.

Gusül abdesti almak için

öncelikle niyet edilir, ardından ağza ve burna su verilir. Bütün vücut, tırnak altları ve göbek deliği gibi yerler de dahil olmak üzere iyice yıkanır.

Boy abdesti