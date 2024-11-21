, İslam dininde belirli durumlarda alınması gereken bir temizlik ibadetidir. Hem kadınlar hem de erkekler için
usulü temel olarak aynıdır.
öncelikle niyet edilir, ardından ağza ve burna su verilir. Bütün vücut, tırnak altları ve göbek deliği gibi yerler de dahil olmak üzere iyice yıkanır.
, kişinin bedenen ve ruhen temizlenmesine yardımcı olur. Peki gusül abdesti nasıl alınır? Gusül abdesti alırken dikkat edilmesi gerekenler neler? İşte gusül abdestine ilişkin tüm merak edilenler.
, tüm vücudu hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak suretiyle alınan abdesttir.
kelimesi su ile yıkanmak anlamına gelir. Fıkıh dilinde ise bütün vücudu hiçbir kuru yer kalmayacak şekilde yıkanmasına denir.
hükmü bir temizliktir. Gusülde bütün vücudun kuru bir yer kalmayacak şekilde tamamen yıkanması şarttır. Gusül abdesti, İslam'da önemli bir temizlik ritüelidir ve cinsel ilişki, cünüp olması veya adet dönemi gibi yaşadığın sonra gereklidir.
Dolayısıyla ibadetler için bir hazırlıktır. İnsan her ne kadar üzerinde maddi olarak temizlik görmesede
ten sonra veya adetlik veya lohusalıktan sonra insanların ibadete başlayabilmesi için
almaları gerekiyor. Gusül abdesti bozulması halinde, abdest bozulmuş gibi yeniden boy abdesti almak gerekir. Gusül alınırken normal namaz
den de kaçınmak gerekir. Peki gusül abdesti nasıl alınır, boy abdestine niyet nasıl getirilir? Gusül abdesti alınırken ne demeli?
Bu duruma düşen her insan için
farz olan bir ameliyedir. Cünüplük, İslam dininde cinsel ilişkide bulunan veya vücudundan meni çıktığı hâlde henüz boy abdesti alarak temizlenmemiş olan kişiye denir. Cünüplük, kişinin namaz kılması, Kur'an okuması, Kabe'yi tavaf etmesi, ihrama girmesi, cenaze yıkaması gibi ibadetlerin yerine getirilmesine engel olan bir durumdur. Peki
gusül boy abdesti nasıl alınır
,
gusül nedir, nasıl niyet edilir, gusül abdesti farz mı sünnet mi, sünnete uygun gusül abdesti alınışı
nasıl yapılır? Cenabetlikten nasıl kurtulunur, temizlenir? İşte
gusul abdesti nasıl alınır, adım adım erkek ve kadın
.
Gusül (Boy) abdesti nasıl alınır?
Gusül abdesti ağza su alıp boğaza kadar çalkalamak, burna su çekmek ve bütün vücudu hiç kuru yer bırakmayacak şekilde yıkamak suretiyle yapılır. Burada sayılan işlemler Hanefîlere göre guslün farzlarıdır. Birinin eksik bırakılması hâlinde gusül geçersiz olur. Guslün bu farzlarından başka bir de sünnetleri vardır.
Gusletmek isteyen kimse niyet ederek besmele çeker.
Ellerini yıkar, vücudunda bir necaset/maddî kirlilik var ise onu temizler, avret yerlerini yıkar.
Sonra sağ eli ile üç defa ağzına su vererek iyice çalkalar, daha sonra üç defa burnuna su çekerek temizler ve namaz abdesti gibi abdestini tamamlar.
Sonra da vücudunun her tarafını iyice yıkar. Guslettiği yerde su birikiyorsa, son olarak ayaklarını yıkayıp guslünü tamamlar.
Gusül hangi durumlarda gerekir?
Regl veya lohusa kanaması bittikten sonra
Cünüp olarak ölen bir kişinin cenazesini yıkamak için
İslam'a yeni giren bir kişinin Müslüman olduğunu ilan ettikten sonra
Hac veya Umre ibadetlerini yapmak için
Gusül abdesti almadan yapılamayacaklar
sorusu, İslam dininde temizliğe ve ibadete verilen önemi gözler önüne sermektedir. Gusül abdesti almadan yapılması haram olan şeyler yukarıdaki linkli haberimizde geniş bir şekilde verdik.
Gusül abdesti hangi sıraya göre alınır?
Gusül abdesti almak, hem fiziksel hem de manevi temizlik için İslam'da önemli bir ibadettir.
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Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri nelerdir?
Gusül abdestinin farzları ve sünnetleri doğru bir şekilde yerine getirilerek ibadetin eksik bırakılmasından vazgeçilmesi amaçlanır. Gusül abdesti almak için temiz bir niyetle başlanır ve tamamının tamamı su ile yıkanır. İşte
ne ilişkin detaylar.
Cünüplüyken uyunur mu, yemek yenir mi?
Cünüp olan bir kimse, namaz kılmak ve Kur’an okumak gibi ibadetleri yerine getiremez. Dolayısıyla, ibadetlerini yapmaya engel olan bu durumdan ilk fırsatta guslederek kurtulmaya çalışmalıdır.
Ancak gusletmesi gereken bir kimse ihtiyaç hâlinde, herhangi bir namazın geçmesine sebebiyet vermemek kaydıyla, avret mahallinin temizliğini yaptıktan sonra abdest alarak ya da sadece el ve ağzını yıkayarak uyuyabilir, yiyip içebilir ve başka işlerle meşgul olabilir (Buhârî, Gusül, 27; Müslim, Hayız, 21, 22, 24). Çünkü cünüplük, gusül ve abdest gibi özel bir temizliği gerektirmeyen işlerin yapılmasına engel değildir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), cünüp olmakla müminin necis (maddeten pis) olmayacağını ifade etmiştir (Buhârî, Gusül, 23).
Fakat cünüp birinin namazını kaçıracak şekilde yıkanmayı geciktirmesi haram, elini ağzını yıkamadan yiyip içmesi ise mekruh görülmüştür. Bu itibarla zorunlu bir durum olmadıkça insan hemen boy abdesti almalı ve bir an önce yıkanıp temizlenmelidir.
Gusül abdesti niyeti nasıl getirilir?
, gusül abdestinin farzlarından biridir. Gusül abdesti niyeti temiz bir niyetle ve kalben Allah rızası için yapılır. Gusül abdesti niyeti almak gusül abdestinin kabul olması için önemlidir.
Gusül abdesti nasıl hangi durumlarda bozulur?
Gusül abdesti, vücudun tümünün yıkanması ile alınan bir abdesttir. Gusül abdesti, aşağıdaki durumlarda bozulur:
Meni ve mezinin çıkması: Meni, cinsel ilişki veya cinsel haz ile dışarı çıkan sıvıdır. Mezi ise cinsel temas veya şehvet uyandıran şeyler sonucunda dışarı çıkan beyaz ve yapışkan bir sıvıdır.
Kadınların hayız veya nifas hali: Hayız, kadının âdet gördüğü dönemdir. Nifas ise kadının doğumdan sonra gördüğü dönemdir.
Büyük bir pisliğin çıkması: Büyük bir pislik, idrar, dışkı, kan ve benzeri pisliklerdir.
Kuran'da geçen gusül ayetleri
Gusül; cünüplük, hayız ve nifas gibi hükmî kirlilik hâllerinin giderilmesi için ağız ve burun dâhil bütün bedeni yıkamak suretiyle yapılan hususi temizlik demektir.
mevcuttur.