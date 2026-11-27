Mekke’de geçirilen sıkıntılı yılların ardından Müslümanlar, dinlerini serbestçe yaşayabilecekleri Medine’ye hicret etti. Hicret yurdu, Hz. Peygamber’e (sav) tâbi olanların yeni vatanı olurken aynı zamanda tevhid inancının hayatın bütün alanlarına nasıl taşınacağının öğrenildiği bir ilim ve terbiye yuvasına dönüştü.

Hz. Peygamber’in önündeki temel meselelerden biri, yıllarca câhiliye anlayışı içerisinde yaşamış insanların zihnî ve toplumsal dönüşümünü gerçekleştirmekti. İslâm, yalnızca yeni bir inanç sistemi getirmiyor; insanın Allah’la, toplumla ve hayatla kurduğu ilişkiyi de yeniden şekillendiriyordu. Bu nedenle eski inanç ve alışkanlıkların, tevhid inancıyla bağdaşmayan yönlerinin terk edilmesi gerekiyordu.

BAYRAMLARDAN İBADETE: YENİ BİR KİMLİK

Hz. Peygamber (sav), Medine’ye geldiğinde insanların câhiliye döneminden kalan iki günde eğlenip kutlama yaptıklarını gördü. Bunların ne olduğunu sorduğunda, câhiliye döneminden kalma bayramlar olduğu kendisine bildirildi. Bunun üzerine şöyle buyurdu: “Şüphesiz Allah sizin için o günleri onlardan daha hayırlı olan Kurban ve Fıtır (Ramazan) bayramlarıyla değiştirdi.”

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Bu yaklaşım, İslâm’ın Müslüman kimliğini oluştururken ibadet ve dinî sembollerde tevhid merkezli bir özgünlüğü esas aldığını gösteriyordu.

Kur’an-ı Kerîm de Müslüman kimliğinin temelini Allah’a kulluk ve teslimiyet üzerine kurar. Müminlerin yalnızca Allah’a kulluk eden, namazlarını kılan, zekâtlarını veren, iyiliği emredip kötülükten sakındıran ve güvenilir insanlar olması gerektiğini bildirir. Böylece İslâm, inancı yalnızca kalpte taşınan bir kabul olmaktan çıkararak davranışlara yansıyan bir hayat biçimine dönüştürür.

Hz. Peygamber de bu kimliği şöyle tarif eder: “Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emin olduğu kimsedir.”

Bir başka hadisinde ise müminin hayat karşısındaki tavrını şöyle açıklar: “Müminin durumu ne hoştur! Her hâli kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hâl geldiğinde şükreder; bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder; onun için bu da hayır olur.”

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CÂHİLİYE ALIŞKANLIKLARINDAN TEVHİDE

İslâm’la yeni tanışan insanların eski alışkanlıklarından bir anda kurtulmaları kolay değildi. Bunun çarpıcı örneklerinden biri, bazı sahâbîlerin Hz. Peygamber’den kendileri için Zâtüenvât adı verilen uğurlu bir ağaç belirlemesini istemeleriydi. Müşriklerin silahlarını astıkları ve yanında ibadet ettikleri bu ağacın benzerini istemeleri üzerine Allah Resûlü (sav) şöyle buyurdu: “Sübhânallah! Sizin bu söylediğiniz, kavminin Musa’ya söylediği şu söze benzer: ‘Ey Musa! Bize o insanların taptığı tanrılar gibi bir tanrı yap.’”

Bu olay, tevhid inancının yalnızca putlara tapmayı reddetmekten ibaret olmadığını; eski inanç kalıplarının ve kutsallık atfedilen uygulamaların da sorgulanmasını gerektirdiğini gösteriyordu. Hz. Peygamber, Allah’tan başkası adına yemin edilmesini de yasakladı. Şöyle buyurdu: “Sizden biriniz yemin eder ve yemininde ‘Lât hakkı için’ derse arkasından hemen ‘Lâ ilâhe illallah’ desin.”

Câhiliye âdetlerinin terk edilmesi yalnızca inanç alanıyla sınırlı değildi. Yas tutarken kendisine zarar verme, yüksek sesle feryat etme, asabiyet uğruna savaşma ve soyla övünme gibi davranışlar da reddedildi.

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ÜSTÜNLÜK SOYDA DEĞİL TAKVADA

Câhiliye toplumunun önemli özelliklerinden biri kabilecilik ve asabiyetti. İnsanların değerini soyları, kabileleri ve mensup oldukları topluluklar üzerinden belirleyen bu anlayış, İslâm’ın kardeşlik ilkesiyle bağdaşmıyordu. Hz. Peygamber (sav), insanları soy ve kabile üzerinden üstünlük yarışına girmekten sakındırırken İslâm’ın ölçüsünü ortaya koydu. Kur’an-ı Kerîm’de de: “Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık. Birbirinizi tanımanız için sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında sizin en değerli olanınız, O’na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır.” (Hucurât, 13) buyrularak üstünlüğün soyda, servette veya kabilede değil takvada olduğu bildirildi.

BAŞKASINA BENZEMEK DEĞİL ÖZÜ KORUMAK

Hz. Peygamber (sav), Müslümanların inançlarını ve ibadetlerini başka dinlerin ritüellerinden ayıran bir kimlik geliştirmelerine önem verdi. Bu çerçevede şöyle buyurdu: “Kim bir topluluğa benzemeye çalışırsa o da onlardandır.”

Ancak bu uyarı, başka toplumlara ait her unsurun reddedilmesi anlamına gelmiyordu. Hz. Peygamber, İslâm’ın onayladığı güzel ahlâk ve davranışları sırf başka toplumlarda da bulunuyor diye yasaklamadı. Cömertlik, sabır, tevazu, misafire ikram, yetimi gözetme ve komşuya iyilik gibi erdemler câhiliye toplumunda da bulunabiliyor; İslâm bunları koruyup geliştirmeye devam ediyordu. Nitekim câhiliye döneminde yaptığı iyiliklerin karşılığını soran Hakîm b. Hizâm’a Hz. Peygamber: “Sen eskiden yaptığın hayırlarla Müslüman oldun.” buyurmuştu.

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Bu yaklaşım, İslâm’ın değişim anlayışının önemli bir yönünü ortaya koyar: Amaç geçmişteki her şeyi silmek değil, insanı tevhid ve fıtrat ölçüsünde yeniden inşa etmektir.

ASIL YABANCILAŞMA HAKTAN UZAKLAŞMAKTIR

Kur’an, atalarının yolunu sorgulamadan takip eden müşriklerin tavrını eleştirir: “Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?” (Bakara, 170)

Çünkü insanın kendi kültürüne, alışkanlıklarına veya çevresine bağlılığı, hakikatin önüne geçtiğinde yabancılaşma başlar. Hz. Peygamber’in, “Her doğan çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ana babası onu Yahudi, Hıristiyan veya müşrik yapar” hadisi de insanın temiz bir fıtrat üzere dünyaya geldiğine, sonrasında çevresinin onu şekillendirdiğine dikkat çeker.

İslâm’ın hedeflediği dönüşüm tam da burada anlam kazanır. Müslüman kimliği; yalnızca belirli ibadetleri yerine getirmekten değil, düşünceyi, ahlâkı, davranışları ve hayatın bütününü Allah’ın rızasına göre şekillendirmekten oluşur.

Bu yüzden mümin, her gün namazında aynı duayı tekrar eder: “Bizi doğru yola ilet! Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve sapmışların yoluna değil!” (Fâtiha, 6-7)

İslâm’ın câhiliyeden arındırmak istediği insan, aslında özünden uzaklaştırılmış insandır. Tevhid ise onu yeniden fıtratına, Rabbine ve hakikate yönelten temel ölçüdür.